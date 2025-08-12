Com soluços, Bolsonaro pede para fazer exames; quando quadro é preocupante?

Em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu hoje ao ministro do STF Alexandre de Moraes autorização para a realização de exames médicos para "reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços".

Quando soluço é um problema

O soluço é resultado de uma contração involuntária e abrupta do diafragma, um músculo localizado entre o tórax e o abdome. Uma contração involuntária provoca o famoso "hic!". O som vem do fechamento repentino da glote, uma pequena estrutura na laringe que regula a entrada de ar.

A causa mais comum do soluço é a irritação do nervo frênico, responsável por acionar o diafragma durante todo o procedimento de respiração. Quando esse nervo é ativado de forma errática, o diafragma entra em curto-circuito. E há causas mais complexas também que podem interferir nesse caminho neural e provocar crises mais persistentes, como doenças do sistema nervoso central (esclerose múltipla, AVC, entre outros), tumores no esôfago ou traumas.

Susto, beber água devagar e segurar a respiração realmente funcionam para sarar o soluço. Levar um susto libera adrenalina, que pode reorganizar os comandos musculares e interromper o espasmo. Prender a respiração aumenta a concentração de CO2 no sangue, o que faz o cérebro tentar restaurar a respiração normal, neutralizando o soluço. Beber água gelada ou engolir repetidamente estimula nervos envolvidos no reflexo e força o corpo a reiniciar o sistema, fazendo o diafragma trabalhar normalmente.

Apesar de inofensivo, ele pode se tornar um problema para a saúde se for repetitivo. Quando persiste por mais de 48 horas ou atrapalha funções básicas como comer, dormir e falar, é hora de investigar.

Pode até ser caso de cirurgia em casos mais raros. O tratamento vai depender do que está por trás do problema: pode envolver desde medicamentos (relaxantes musculares, antieméticos e até antipsicóticos) até manobras físicas específicas, como a de Valsalva (forçar a expiração com a boca e o nariz fechados) ou massagens em áreas nervosas sensíveis.

Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em abril deste ano —a sétima desde a facada que sofreu nas eleições de 2018. O político está em prisão domiciliar por descumprir a ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

Se autorizados, os exames deverão ocorrer no dia 16 de agosto, no Hospital DF Star, em Brasília. São eles: coleta de sangue para realização de exames diversos; coleta de urina; endoscopia digestiva alta em função de CID 10 K20 (esofagite); tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve; ecocardiograma transtorácico; e exames de ultrassonografia.

*Com informações de reportagem de agosto de 2025.