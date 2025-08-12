Topo

Bolsonaro relata soluços e pede a Moraes para deixar domiciliar para exames

Dias antes da ordem de prisão domiciliar, Bolsonaro participou de motociata em Brasília, usando tornozeleira eletrônica Imagem: Caio Clímaco - 29.jul25/Ato Press/Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, pediu hoje autorização para mais visitas e liberação para a realização de exames médicos.

O que aconteceu

Defesa pediu autorização para saída temporária da prisão domiciliar para exames médicos. "A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", diz o pedido. Os exames são:

  • Coleta de sangue para realização de exames bioquímicos diversos;
  • Coleta de urina;
  • Endoscopia digestiva alta em função de CID 10 K20;
  • Tomografia computadorizada de tórax, para controle evolutivo de CID 10 J15;
  • Tomografia computadorizada de abdome para controle evolutivo de CID K46.9;
  • Tomografia computadorizada de pelve para controle evolutivo de CID 10 K56;
  • Ecocardiograma transtorácico para controle evolutivo de CID 10 I10;
  • Ultrassonografia doppler de carótidas para controle evolutivo de CID 10 I65.2;
  • Ultrassonografia de próstata e vias urinárias para controle evolutivo.

Mais quatro políticos também pediram autorização para visitar Bolsonaro. Eles se juntam ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na espera pelas decisões do ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes. Quem for à casa do ex-presidente está proibido de usar o celular, tirar fotos ou fazer gravações. Saiba quem fez novas solicitações:

  • Rogério Marinho (PL-RN), senador;
  • Altineu Côrtes, (PL-RJ), deputado federal;
  • Ricardo de Mello Araújo (PL), vice-prefeito de São Paulo;
  • Tomé Abduch (Republicanos), deputado estadual de São Paulo.

Ontem, outros aliados solicitaram ao ministro visitas a Bolsonaro. Além de Nikolas, o líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hattem (Novo-RS), protocolou uma solicitação. Também estão na lista de espera os deputados estaduais Márcio Gualberto (PL-RJ) e Bruno Engler (PL-MG), o vereador de Belo Horizonte Vile dos Santos (PL-MG) e o ex-deputado e presidente estadual do PL de Goiás, Fred Rodrigues.

O ex-presidente já recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Na semana passada, Moraes também autorizou as visitas da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e dos deputados federais Junio Amaral (PL-MG), Marcelo Moraes (PL-RS) e Zucco (PL-RS).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A ordem de prisão foi emitida após o descumprimento de medidas cautelares. Para Moraes, o ex-presidente desrespeitou a proibição de usar redes sociais ao participar de manifestação por chamada de vídeo e produzir "conteúdo pré-fabricado" para aliados. O ex-presidente é réu no STF por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

