Bolsas da Europa sobem após prorrogação de trégua EUA-China e de olho em CPI americano

12/08/2025 06h43

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/08/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, com o apetite por risco sustentado pela extensão da trégua comercial entre EUA e China, enquanto investidores aguardam novos dados da inflação ao consumidor (CPI) americano.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,20%, a 547,83 pontos.

EUA e China prorrogaram a trégua comercial por 90 dias, abrindo o caminho para que as duas maiores economias do mundo resolvam suas diferenças no campo tarifário.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para números mensais do CPI americano, que podem mostrar eventual impacto das tarifas de Washington e influenciar as expectativas para a trajetória dos juros básicos dos EUA.

Da agenda de indicadores europeus, destaque para o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha, que caiu para 34,7 em agosto, mas ficou acima do esperado. Já no Reino Unido, a taxa de desemprego ficou em 4,7% e os salários avançaram 5% no trimestre até junho, repetindo as variações dos três meses até maio.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,33% e a de Paris avançava 0,19%, enquanto a de Frankfurt caía 0,32%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,48%, 0,38% e 0,04%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

