Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio, após extensão de trégua EUA-China

12/08/2025 05h29

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, com recorde em Tóquio, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, conceder à China uma extensão de 90 dias para tarifas que estavam programadas para entrar em vigor nesta terça-feira.

O Ministério do Comércio da China confirmou o anúncio de Trump horas depois, dizendo que a trégua com Washington se estenderá até meados de novembro.

O adiamento dá às duas maiores economias do mundo mais tempo para resolver sua disputa comercial, trazendo alívio aos mercados que já comemoravam uma série de acordos de redução de tarifas.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei saltou 2,15% em Tóquio, na volta de um feriado nacional, encerrando o pregão no inédito patamar de 42.718,17 pontos. O recorde anterior do Nikkei havia sido atingido em julho de 2024.

Em outras partes da região, o Hang Seng avançou 0,25% em Hong Kong, a 24.969,68 pontos, e o Taiex registrou ganho marginal de 0,09% em Taiwan, a 24.158,36 pontos. Na contramão, o sul-coreano Kospi caiu 0,53% em Seul, a 3.189,91 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,50%, a 3.665,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,33%, a 2.259,12 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,41% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.880,80 pontos, após o banco central do país, conhecido como RBA, cortar seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,6%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

