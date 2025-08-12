Topo

Notícias

Bebê morre após ser deixado com irmã de 5 anos para mãe ir a baile no Rio

Agentes foram à residência da autora e encontraram uma situação insalubre e sem condições para crianças. - Divulgação/PCERJ
Agentes foram à residência da autora e encontraram uma situação insalubre e sem condições para crianças. Imagem: Divulgação/PCERJ
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 09h49

Uma bebê de oito meses morreu depois de ser deixado sozinho com a irmã de cinco anos para que a mãe fosse a um baile funk no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mãe, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante no domingo (10). Ela foi encontrada em uma unidade de pronto atendimento no bairro Jardim Novo, em Realengo, na zona oeste do Rio.

A bebê morreu em casa, enquanto ela estava no evento. As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontaram que a mãe abandonou as duas filhas, de oito meses e cinco anos, sozinhas em casa, na noite de sábado (9). Quando retornou no domingo (10), o bebê não estava respirando.

Filha foi socorrido pela própria mãe, mas já estava sem vida. A mulher levou a criança para uma unidade de saúde da região, onde os médicos constataram o óbito por por sufocamento. A polícia investiga se a bebê morreu sufocada ao se engasgar enquanto tomava uma mamadeira.

Agentes foram à residência da autora e encontraram uma situação insalubre e sem condições para crianças. "Paredes sujas, roupas rasgadas e espaço sem segurança para menores de idade. Os policiais também ouviram testemunhas que confirmaram que a mulher abandonava constantemente as filhas sozinhas em casa para sair", afirma a Polícia Civil.

Ela foi presa por abandono de incapaz seguido de morte. Segundo a polícia, a mulher foi encaminhada para o sistema penitenciário no domingo. A filha mais velha foi entregue ao Conselho Tutelar.

A polícia não divulgou o nome da mãe, por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Boa noite, Cinderela': ingleses são dopados e roubados no Rio; prejuízo chega a R$ 15 mil

Conheça Snoopy, o cão que alegra o dia a dia de pacientes com câncer em hospital de Paris

Nove soldados mortos em ataque no Paquistão

Bolívia em crise comparece às urnas para guinada à direita após 20 anos

Ipsos/Ipec: 75% dos brasileiros veem 'tarifaço' como decisão de natureza política

Incêndios florestais na Europa atingem pontos turísticos e florestas

Trump acusará governo Lula e Moraes de violar direitos humanos, diz jornal

Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

Rússia faz avanço repentino na Ucrânia antes de reunião Trump-Putin, mostram mapas

Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia

Bebê morre após ser deixado com irmã de 5 anos para mãe ir a baile no Rio