BB Asset, maior gestora do país, anuncia nova diretoria com nomes vindos do BB

A BB Asset, maior gestora de recursos do País, com R$ 1,75 trilhão em ativos, anunciou hoje sua nova diretoria, passo que se segue após a mudança do presidente, no mês passado, todos os passos antecipados pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na diretoria, boa parte dos novos nomes veio do Banco do Brasil, o controlador da gestora, que tem 2,7 milhões de investidores. Entre as novidades, Fabricio Reis, que chefiava a unidade de Captação e Investimentos do BB, vai passar a comandar a diretoria Comercial e de Produtos da gestora.

A diretoria de Gestão da BB Asset vai ser comandada por Bruno Martins, que era executivo da Tesouraria Global do BB. Já a diretoria de Governança, Regulação e Gestão Financeira da gestora vai ficar com Marcelo Marques Pacheco, que já era da BB Asset.

Em mudança anunciada em julho, Gustavo Pacheco Lustosa, que foi presidente da BB Tecnologia e Serviços, passou a ser o CEO da BB Asset, no lugar do presidente Denísio Liberato. Lustosa tem mais de 30 anos de BB e estava há 10 anos no comando da companhia de tecnologia.

"Essa renovação marca o início de um novo ciclo, voltado à busca por novas fronteiras no mercado financeiro e à continuidade do compromisso com critérios ESG", afirma comunicado da BB Asset. "Nosso plano para a BB Asset é ousado e estratégico, com foco em crescimento sustentável e inovação", afirma Lustosa, na mesma nota.

As mudanças no comando da BB Asset fazem parte de um movimento mais amplo de trocas de presidentes de várias empresas que pertencem ao conglomerado do banco público, todas com novos chefes ligados ao próprio banco. Em julho, foi anunciado novos presidentes para BB Seguridade, Brasilseg (controlada pela BB Seguridade), BB Tecnologia e Serviços, BB Asset e BB Americas.