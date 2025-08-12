Topo

Notícias

Barkin, do Fed de Richmond: consumidores serão cruciais para próximos resultados de inflação e emprego

12/08/2025 12h33

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Compras agressivas por consumidores podem atenuar o impacto das tarifas sobre a inflação, mas também podem levar a um ciclo de queda na demanda e aumento do desemprego, disse o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, na terça-feira, acrescentando ter esperança de que um aumento acentuado na taxa de desemprego será evitado porque os gastos das famílias têm se mantido bons até agora.

Em comentários para um grupo de saúde em Chicago, Barkin disse sentir que parte da "névoa" anterior que obscurecia as perspectivas econômicas estava se dissipando com a aprovação de uma grande lei tributária, mais visibilidade sobre as mudanças na imigração e a finalização de acordos tarifários e comerciais pelo governo Trump.

O resultado líquido, segundo ele, dependerá agora de como os consumidores responderão a quaisquer pressões sobre os preços. Ele sugeriu que, até o momento, o fato de consumidores estarem buscando promoções e antecipando gastos para chegar antes das tarifas previstas, entre outras ações, podem estar ajudando a conter as pressões sobre os preços.

"Em meio a toda a conversa sobre tarifas e preços mais altos de produtos que estão por vir, vimos as pessoas estocarem iPhones e reduzirem os serviços, como viagens aéreas e hospedagem. Se observarmos esse tipo de destruição de demanda de forma mais ampla, o impacto inflacionário das tarifas seria menor do que muitos preveem", disse Barkin.

Novos dados mostraram que a inflação de preços ao consumidor de julho ficou em grande parte em linha com as expectativas, com uma medida do "núcleo" ou inflação subjacente subindo para 3,1%.

O risco, disse Barkin, é que os consumidores depois se retraiam de forma tão acentuada que "as empresas verão os volumes caírem e as margens serem reduzidas. Elas procurarão cortar custos. Como resultado, o emprego pode ser afetado"

Entretanto, ele acha que esse resultado pode ser evitado, uma vez que as empresas têm relutado em demitir funcionários em paralelo ao crescimento mais lento da oferta de mão de obra devido à política de imigração mais rígida e às aposentadorias em andamento entre os trabalhadores mais velhos.

"Os ganhos de emprego diminuíram recentemente, o que certamente merece atenção. Mas tenho esperança de que, mesmo que as empresas enfrentem pressões de custos e preços, elas evitarão, em grande parte, grandes demissões em massa que aumentariam o desemprego", disse ele.

Barkin não vota neste ano na política de taxas de juros, mas disse que achava que a atual taxa de referência de 4,25% a 4,5% está "bem posicionada" para responder ao aumento da inflação ou ao aumento do desemprego, ambos possíveis.

"É bem possível que vejamos pressão sobre a inflação e também sobre o desemprego, mas o equilíbrio entre os dois ainda não está claro", disse. "Como a visibilidade continua a melhorar, estamos bem posicionados para ajustar nossa postura política conforme necessário."

