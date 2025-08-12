Banho no Sena, o 'golpe de sorte' para enfrentar o calor em Paris

Ghislaine Roche trocou, nesta terça-feira (12), seu mar Mediterrâneo, onde costuma se refrescar, por um banho no rio Sena, "um golpe de sorte" para este aposentada de 66 anos em visita a Paris, enquanto a capital está em alerta devido a uma onda de calor.

Em julho, a capital francesa voltou a autorizar os banhos no rio Sena como legado dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e após mais de um século de proibição. Mais de 52 mil pessoas já mergulharam em suas águas durante este verão.

"Está muito calor aqui há dois dias, e além disso, odeio piscinas", confessou à AFP esta aposentada originária de Marselha, no sudeste da França, depois de nadar com seu maiô florido em frente à ilha de Saint-Louis, no coração da capital.

Às 10h da manhã, cerca de 150 pessoas já haviam acessado esta área, uma das três designadas em Paris para nadar gratuitamente no Sena, e uma fila de espera já começa a se formar em seus acessos.

Assim como ela, muitos turistas e parisienses pensaram neste icônico rio para enfrentar o calor de até 36º C previsto para esta terça-feira, segundo o serviço meteorológico Météo-France, que decretou alerta laranja, seu segundo nível mais alto.

- "Muito boa" -

A zona delimitada e a água esverdeada lembram muito uma lagoa cheio de pequenas rãs. Cada banhista usa um flutuador amarelo amarrado ao redor da cintura, por segurança.

A água a 24º C está "muito boa", não param de repetir. Alguns dão algumas braçadas antes de irem trabalhar, outros simplesmente vêm para dar um mergulho ou conversam como se estivessem em um salão de chá.

Alain Desaunay, de 62 anos, também sentiu esta manhã "a necessidade de se refrescar", confessa, enquanto se seca com uma toalha.

"É excepcional poder tomar banho em água natural, e não na piscina municipal", continua este morador dos subúrbios de Paris.

Valeria Estrada, una mexicana de 27 anos, confirma. "É uma sorte, um privilégio" poder tomar um banho de rio nos dias de forte calor, acrescenta esta moradora de Paris, apoiada em seu flutuador amarelo.

- "Forte afluência" -

A capital francesa não escapa às ondas de calor que assolam a Europa com intensidade e frequência crescentes, devido, segundo cientistas, às mudanças climáticas provocadas pelo homem.

As zonas designadas para o banho atendem à necessidade de adaptar a Cidade da Luz às mudanças climáticas. Paris pode experimentar ondas de calor de até 50º C até 2050, segundo a Météo-France.

"Registramos uma forte afluência", quando a temperatura sobre, explica Stéphanie Le Guédart, diretora-adjunta de Juventude e Esporte na Prefeitura de Paris. "É um verdadeiro sucesso. Estamos encantados", acrescentou.

A zona mais apreciada é a que fica perto da Torre Eiffel, em frente à ilha dos Cisnes, onde os banhistas às vezes têm que esperar mais de uma hora e meia, à sombra das árvores, antes de acessar.

"É como se você tomasse banho no mar ou em um lago, mas no centro da cidade", afirma Malou, uma menina de 12 anos, ansiosa para dar um mergulho.

