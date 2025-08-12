Banco ABC Brasil tem queda de 2,4% no lucro do 2º tri

(Reuters) - O banco ABC Brasil apurou declínio de 2,4% no lucro líquido do segundo trimestre em relação ao ano anterior, para R$244,1 milhões, indicou a instituição nesta terça-feira.

A margem financeira do banco aumentou 1,1% face ao segundo trimestre de 2024 para os R$604,4 milhões, tendo a receita de serviços recuado 7,5% para R$113 milhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) recorrente, um indicador de lucratividade, ficou em 15%, uma redução de 115 pontos base no comparativo anual.

A carteira de crédito somou ao final de junho somou R$52,12 bilhões, aumento de 7,9% sobre um ano antes.

