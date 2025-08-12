Topo

Notícias

Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet

12/08/2025 17h26

Um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar deve manter as temperaturas baixas na região Sul e parte da região Sudeste e pode provocar a ocorrência de geadas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima pode chegar a 3°C. 

O instituto prevê que a as baixas temperaturas nesta quarta-feira (13) podem favorecer as geadas nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Notícias relacionadas:

Nesta terça-feira (12), a cidade gaúcha de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e as mineiras Monte Verde e Patrocínio, registraram as menores temperaturas do país, com -0,3ºC.

Já no Norte e Nordeste, a previsão é de chuvas intensas até quarta-feira em áreas de Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão. 

O alerta do Inmet também é para baixa umidade, abaixo de 30%, em pelo menos 15 estados.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 12% em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais, além de todo o estado de Goiás e Distrito Federal.

Além disso, na quinta-feira, a previsão é de calor no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, faixa litorânea do Maranhão e centro-norte do Piauí. As máximas poderão ultrapassar os 36°C.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Al Jazeera esclarece que quatro dos jornalistas mortos em Gaza eram seus funcionários

Lula diz que enviou carta a Trump com convite para a COP30

Alcaraz chega a 50 vitórias do ano e vai às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Fachin condena 'erosão da democracia' e defende direitos humanos

Lula diz que vai lançar pacote com crédito de R$30bi para empresas afetadas por tarifaço de Trump

PSG enfrenta Tottenham pelo título da Supercopa da Uefa

Wall Street fecha em alta, apoiada em perspectivas de redução das taxas pelo Fed

Governo Lula publica vídeo sobre criação do Pix e defende sistema: 'É nosso, ninguém toma'

Lula diz que espera encontrar algum dia com Trump e ter conversa civilizada

Netanyahu diz que vai 'permitir' que palestinos deixem Gaza

Haddad: CGU fez auditorias que acenderam sinal amarelo sobre seguro defeso