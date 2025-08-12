Topo

Auxílio Gás de agosto: veja data de pagamento e quem recebe o benefício

Auxílio Gás: veja calendário de pagamentos Imagem: Getty Images/iStockphoto
12/08/2025 07h00

O pagamento do Auxílio Gás voltará a ser realizado pelo governo federal em agosto. A ajuda financeira é distribuída a cada dois meses, sempre nos meses pares. Nesta rodada, os depósitos serão feitos entre os dias 18 e 29 de agosto.

Cronograma do Auxílio Gás - Agosto de 2025

  • NIS com final 1 - 18/08
  • NIS com final 2 - 19/08
  • NIS com final 3 - 20/08
  • NIS com final 4 - 21/08
  • NIS com final 5 - 22/08
  • NIS com final 6 - 25/08
  • NIS com final 7 - 26/08
  • NIS com final 8 - 27/08
  • NIS com final 9 - 28/08
  • NIS com final 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

Trata-se de um benefício voltado a cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, que reúne informações de brasileiros atendidos por políticas públicas. A iniciativa tem como foco ajudar domicílios de baixa renda a arcar com os custos do gás de cozinha.

O valor pago equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, conforme os dados levantados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o repasse foi de R$ 108 por família.

Para ter direito ao programa, é necessário que a renda mensal por pessoa na família seja de até meio salário mínimo. Lares já contemplados pelo Bolsa Família ou por outras ações sociais também podem receber o benefício.

Os valores são depositados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Se o beneficiário não possuir conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma poupança digital. O saque do valor pode ser feito em até 120 dias após o crédito.

