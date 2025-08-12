Automob amplia prejuízo para quase R$40 mi no 2º tri

(Reuters) - O grupo de concessionárias de veículos Automob teve prejuízo líquido de R$38,7 milhões no seguindo trimestre, ampliando desempenhos negativos apurados pela companhia no primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2024.

Em balanço divulgado na noite de segunda-feira, a Automob teve resultado operacional medido pelo Ebitda de R$115,9 milhões, caindo 20,3% no comparativo trimestral, mas registrando uma subida de 42,5% sobre um ano antes.

A margem subiu de 2,7% no segundo trimestre de 2024 para 3,8% no mesmo período de 2025.

Em termos ajustados, a empresa, controlada pela holding Simpar, teve prejuízo de R$36,9 milhões no segundo trimestre e o Ebitda foi de R$110,3 milhões ante R$106,4 milhões um ano antes.

No varejo, a Automob vendeu 23 mil veículos leves e pesados, alta de 14% ano a ano. A empresa encerrou o trimestre com uma alavancagem de 3,7 vezes no segundo trimestre.

(Por Tiago Brandão)