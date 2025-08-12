Topo

Auditor preso suspeito de esquema com varejistas tem salário de R$ 33 mil

Pacote de esmeraldas e de dinheiro apreendidos na operação do MP - Divulgação/MPSP
Pacote de esmeraldas e de dinheiro apreendidos na operação do MP Imagem: Divulgação/MPSP

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado pelo Ministério Público de São Paulo como responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção envolvendo as varejistas Ultrafarma e Fast Shop, ganha mais de R$ 30 mil de salário.

O que aconteceu

Artur recebeu R$ 33.781,06 de salário no mês de junho. A informação consta no Portal da Transparência do governo estadual. Ele é auditor fiscal da receita estadual concursado e atua na Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Com os descontos, o auditor ganhou R$ 25.556,04 em junho.

Secretaria da Fazenda de São Paulo diz que instaurou processo administrativo contra Artur e Marcelo de Almeida Gouveia, o segundo auditor preso na operação. O órgão disse ao UOL que irá apurar, com rigor, a conduta dos servidores envolvidos. As defesas de Artur e Marcelo não foram encontradas para pedidos de posicionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.

Prisões

O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes foram presos temporariamente. A prisão ocorreu no rol de uma operação contra o favorecimento de empresas do setor de varejo em troca de propinas em São Paulo.

Sidney e Mario fariam parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda de SP. O dono da Ultrafarma foi preso em uma chácara na cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo, e o diretor da Fast Shop foi preso em um apartamento, na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pelo UOL com o Ministério Público de São Paulo, responsável pela operação.

Dois fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo, com postos altos, também foram presos por suspeita de movimentarem R$ 1 bilhão em propina. Eles são suspeitos de facilitarem que empresas pedissem crédito tributário, segundo o MP. Um deles, Artur, era responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção, segundo os investigadores. O segundo é Marcelo de Almeida Gouveia, que prestaria auxílio a Artur.

Dupla também foi presa temporariamente por suspeita de ajudar a lavar o dinheiro para o esquema. São eles: Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane Araújo, esposa de Celso. Na residência do casal foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares. O Ministério Público diz que esses seriam estelionatários.





Como o esquema funcionava

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP. Segundo as investigações, a empresa de fachada prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Auditor Marcelo de Almeida Gouveia operava na "ponta" do esquema, segundo a investigação. O MP também pediu a suspensão do exercício de função pública dele. O UOL tenta encontrar a defesa do auditor preso. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Um terceiro auditor fiscal, investigado pelas mesmas práticas dos outros dois, se aposentou em janeiro deste ano. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão hoje, segundo o MPSP.

Movimentação financeira "repentina" da empresa da mãe do fiscal levantou suspeita do MP. Segundo o promotor João Ricupero, até junho de 2021 a Smart Tax não tinha qualquer tipo de atividade operacional ou cliente, mas, no segundo semestre de 2021, ela passou a receber dezenas de milhões de reais da Fast Shop. A quebra de sigilo financeiro da empresa mostrou que mais de R$ 1 bilhão foram transferidos para a conta da companhia desde então.

O que dizem os envolvidos

Defesa de Sidney Oliveira disse ao UOL que ainda não teve acesso ao processo envolvendo o cliente e está se situando sobre o caso. O advogado Fernando Capez afirmou que o cliente celebrou um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público recentemente e pagou os tributos apresentados pela Fazenda como débito. Segundo Capez, o acordo se baseou na dívida apresentada pela Fazenda e não houve discussão sobre o valor.

Já a Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. O UOL buscou a Smart Tax, que supostamente seria usada para a lavagem do dinheiro da propina. A defesa de Mario Otavio Gomes não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço será atualizado se houver retornos.

Ao UOL, a Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que pediu a abertura de um procedimento administrativo para "apurar, com rigor, as condutas dos servidores". Os investigados podem responder por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

