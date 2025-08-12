Topo

Atleta italiano morre durante os Jogos Mundiais na China

12/08/2025 01h33

O atleta italiano de orientação Mattia Debertolis morreu nos Jogos Mundiais de Chengdu, sudoeste da China, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (12). 

Debertolis "foi encontrado inconsciente durante a competição masculina de orientação de meia distância na manhã de sexta-feira, 8 de agosto", de acordo com um comunicado conjunto dos organizadores dos Jogos e da Federação Internacional de Orientação (FIO). 

"Apesar de receber atendimento médico especializado imediato em uma das principais instituições médicas da China, ele faleceu em 12 de agosto", acrescentou o comunicado, sem especificar a causa da morte. 

Os Jogos Mundiais são um evento multiesportivo realizado a cada quatro anos para disciplinas não incluídas nas Olimpíadas. 

Na orientação, os atletas percorrem um percurso não sinalizado usando um mapa e uma bússola, marcando pontos designados ao longo do percurso no menor tempo possível.

O evento, realizado a cerca de 50 km do centro de Chengdu, ocorreu sob intenso calor e umidade, com temperaturas acima de 30°C.

Debertolis participava da final da prova masculina de meia distância quando desmaiou. 

O vencedor, o suíço Riccardo Rancan, completou o percurso em 45 minutos e 22 segundos. 

O italiano ocupa a 137ª posição no Ranking Mundial de Orientação e compete desde 2014, segundo o site da FIO.

Os organizadores dos Jogos Mundiais e a FIO garantiram que "continuarão a apoiar a família de Mattia Debertolis e a comunidade da orientação de todas as formas possíveis", afirmou o comunicado.

