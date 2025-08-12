Topo

Até quando vai a onda de frio? Veja a previsão para São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades

São Paulo

12/08/2025 08h26

O ar frio de origem polar continua presente sobre a Grande São Paulo, mantendo as madrugadas e primeiras horas da manhã com temperaturas baixas e sensação de muito frio. Não há previsão de chuva. Na capital paulista, permanece mantido o alerta para baixas temperaturas.

Conforme a Meteoblue, a temperatura máxima sobe um pouco na quarta-feira, 13, na capital paulista, mas volta a cair nos dias seguintes.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 10ºC e 18ºC;

- Quarta-feira: entre 10ºC e 24ºC;

- Quinta-feira: entre 12ºC e 18ºC;

- Sexta-feira: entre 12ºC e 18ºC.

Segundo a Tempo Ok, mesmo assim o frio da noite e madrugada segue até o fim da semana em São Paulo. Também permanece o risco de geada sobre o Sul do País. No Centro-Oeste, a umidade baixa e o calor seguem predominando.

Veja a seguir a previsão para esta terça-feira em outras cidades, segundo o Inmet:

- Rio de Janeiro: entre 14ºC e 25ºC;

- Belo Horizonte: entre 9ºC e 26ºC;

- Curitiba: entre 5ºC e 17ºC;

- Florianópolis: entre 9ºC e 19ºC;

- Porto Alegre: entre 6ºC e 20ºC.

