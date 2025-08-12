Após motim, Câmara muda datas para concursos e vestibulares

A Câmara aprovou hoje o projeto de lei que permite a realização de vestibulares e concursos públicos em horário especial por motivos religiosos.

O que aconteceu

Deputados aprovaram o projeto por 397 votos favoráveis e 9 contrários. Os parlamentares avaliaram o substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Agora, o projeto vai para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado para elaboração do texto final.

Projeto contempla principalmente adventistas e judeus. Esses grupos não atendem a compromissos da noite de sexta-feira até a noite de sábado.

Provas deverão ser realizadas de domingo a sexta-feira, das 8h às 18h. Caso não seja possível, e a prova ocorra no sábado, a entidade organizadora deve permitir ao candidato a realização das provas após as 18h.

Projeto também trata do abono de faltas de alunos aos sábados por motivos religiosos. Segundo a proposta aprovada, o aluno poderá ser liberado se apresentar um atestado de que é integrante de uma entidade religiosa que impede a socialização da noite de sexta-feira até a noite de sábado. Poderá ter de cumprir tarefa alternativa para suprir a falta abonada.

Seis urgências aprovadas

Os deputados também aprovaram o regime de urgência para seis propostas. Dessa forma, poderão ser votados diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões especiais. Eis os projetos que tiveram o requerimento de urgência aprovado:

PL 41 de 2025, do Senado, que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil;

PL 1.707 de 2024, que permite às cooperativas, que exploram unidades de micro e minigeração distribuída de energia, se beneficiarem do Fundo de Garantia de Operações;

PL 1.856 de 2025, que dá o nome de "Papa Francisco" ao viaduto localizado no quilômetro 2,3 da BR-488, em Aparecida (SP);

PLP 92 de 2024, que prevê o pagamento de ISS (Imposto sobre Serviços) dos serviços de guincho, guindaste e içamento no local de execução da obra e não da sede da empresa;

PL 2.859 de 2023, que inclui estupro no Código Penal Militar e transfere o foro de julgamento, em casos cometidos por militares, para a Justiça comum;

MSC 914 de 2025, que estabelece acordo entre o Brasil e a ONU para realização da COP30 em Belém (PA).

Retorno pós-motim

Essa foi a primeira sessão plenária depois do motim dos deputados da oposição. Eles passaram mais de 30 horas na semana passada obstruindo as atividades legislativas.

Motta usa "adultização" para evitar proposta da anistia na Câmara. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), usou a discussão sobre a "adultização" e proteção das crianças nas redes sociais para baixar a temperatura na Casa após o motim.

Motta fez acordo com os líderes para realizar uma comissão geral sobre o tema na próxima semana. O presidente também acertou a criação de um grupo de trabalho com parlamentares e especialistas para elaborar um texto sobre o tema que possa ir à votação em até 30 dias.

Lideranças avaliam que a ideia de discutir a proteção das crianças nas redes sociais é uma tentativa de "acalmar" os deputados. Líderes do centrão e do governo dizem crer que o tema não deve ter resistências por envolver a família, que é algo defendido por bolsonaristas, e tira o foco do fim do foro privilegiado e anistia.