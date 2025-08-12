Anec eleva projeção de exportação de soja para até 9,09 milhões de t em agosto

São Paulo, 12 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para cima as estimativas de exportação de grãos para agosto. A projeção de soja em grão passou de 8,15 milhões de toneladas na semana passada para uma faixa entre 8,50 milhões e 9,09 milhões de toneladas, com média de 8,80 milhões de toneladas aplicada nos cálculos. O volume é 10,3% maior que os 7,98 milhões de toneladas embarcados em agosto de 2024, mas segue abaixo de julho, quando o Brasil embarcou 12 milhões de toneladas.No milho, a previsão aumentou de 7,58 milhões para 7,97 milhões de toneladas, alta de 5,1% sobre a estimativa anterior e de 24,1% frente ao mesmo mês do ano passado, refletindo a intensificação da janela de exportação da segunda safra.Para o farelo de soja, a estimativa subiu de 1,74 milhão para 2,27 milhões de toneladas, avanço de 30,5% na comparação semanal e de 8,1% em relação a agosto de 2024.Entre 3 e 9 de agosto, os embarques somaram 2,24 milhões de toneladas de soja, com destaque para Santos (488 mil t), Paranaguá (288 mil t), São Luís/Itaqui (445 mil t) e Rio Grande (400 mil t). Para o milho, foram 1,15 milhão de toneladas, lideradas por Santarém (152 mil t), Santos (392 mil t) e Rio Grande (391 mil t). O farelo de soja registrou 284 mil toneladas, com Santos (89 mil t), Paranaguá (71 mil t) e Rio Grande (124 mil t) entre os principais portos.Na semana seguinte, de 10 a 16 de agosto, o line-up indica embarques de 2,34 milhões de toneladas de soja, com Santos (529 mil t), Paranaguá (705 mil t), Rio Grande (391 mil t) e São Luís/Itaqui (305 mil t). O milho tem previsão de 2,18 milhões de toneladas, puxado por Santos (635 mil t), Barcarena (370 mil t) e Santarém (349 mil t). O farelo de soja deve alcançar 639 mil toneladas, com Santos (347 mil t), Barcarena (272 mil t) e Aratu/Cotegipe (193 mil t) à frente.No acumulado de janeiro a agosto, considerando as projeções atuais, o Brasil deve exportar entre 88,26 milhões e 88,85 milhões de toneladas de soja, 15,62 milhões de toneladas de farelo e 17,60 milhões de toneladas de milho. O total combinado de produtos em agosto deve atingir de 18,74 milhões a 19,33 milhões de toneladas, contra 16,50 milhões de toneladas no mesmo mês de 2024.A Anec ressalta que os volumes podem sofrer alterações até o fim do mês em função de fatores climáticos, logísticos e operacionais nos portos.