Anda estressado? Veja 9 chás que ajudam a acalmar

Um dia ruim pode começar com um tropeço e terminar com a sensação de que nada deu certo. O corpo responde com tensão muscular, coração acelerado, pensamentos correndo em disparada. Nessas horas, desacelerar é essencial. Entre as estratégias possíveis, um ritual simples e ancestral ainda conquista espaço: preparar uma xícara de chá.

Diversas ervas medicinais contêm compostos que atuam no sistema nervoso central, favorecendo o relaxamento e melhorando a qualidade do sono. Flavonoides, polifenóis, catequinas e óleos essenciais estão entre as substâncias responsáveis por esse efeito. Estudos indicam que esses fitonutrientes interagem com neurotransmissores, como o GABA — principal neurotransmissor depressor do sistema nervoso central —, reduzindo a atividade neuronal e promovendo sensação de tranquilidade.

Não é remédio -- e nem substitui um

Apesar dos benefícios, os chás têm efeito suave e não substituem tratamentos médicos. Sua ação varia conforme a espécie da planta e a concentração dos compostos ativos. Quando usados de forma equilibrada, podem ajudar a induzir o sono, reduzir sintomas de ansiedade e de estresse. Em excesso, no entanto, podem provocar desconforto gastrointestinal, náuseas e diarreia.

A recomendação geral é consumir até duas xícaras por dia. Algumas ervas, como a erva-de-são-joão e a valeriana, podem interagir com medicamentos e não são indicadas para gestantes, lactantes, crianças ou pessoas com certas condições psiquiátricas sem orientação médica.

Chás industrializados ou a granel?

Sachês industrializados (o famoso saquinho) de boa qualidade preservam compostos bioativos e são seguros, embora o sabor e o aroma sejam mais suaves — usar dois sachês por xícara pode intensificar o efeito.

Produtos vendidos a granel, especialmente em feiras, exigem cautela: se mal armazenados, podem acumular fungos e perder propriedades. O ideal é comprar ervas com registro, embaladas e lacradas.

No preparo, a proporção clássica é de uma colher de chá cheia da erva para cada xícara de água fervente. Tampar e deixar em infusão por cerca de 10 minutos ajuda a preservar óleos essenciais e compostos voláteis.

Veja 9 plantas campeãs da calma

1. Alecrim: Fonte de vitaminas A e C, cálcio e potássio. Tem efeito levemente antidepressivo e auxilia tanto nos sintomas de estresse e ansiedade, como na sensação de cansaço.

2. Alfazema: Rica em óleos essenciais e cumarina, atua contra tensão nervosa e promove relaxamento.

3. Camomila: Contém apigenina, que se liga aos receptores GABA-A, imitando a ação de ansiolíticos leves, além de glicenia, substância que exerce um efeito calmante sobre o sistema nervoso central.

4. Erva-cidreira (melissa): Com ácido rosmarínico, aumenta a atividade do GABA e reduz agitação e nervosismo.

5. Erva-de-são-joão: Pode reduzir sintomas de ansiedade e depressão leves.

6. Erva-doce: Aroma reconfortante e compostos ativos que ajudam no controle emocional e aliviam dores estomacais associadas ao estresse.

7. Folha de maracujá (passiflora): Flavonoides e alcaloides com efeito ansiolítico suave.

8. Tília: Suaviza a atividade do sistema nervoso central e ajuda a controlar crises de ansiedade.

9. Valeriana: O ácido valerênico reduz a degradação do GABA, aumentando sua atividade, o que facilita o sono e diminui a agitação e a ansiedade.

*Com informações de reportagem publicada em 06/10/2021