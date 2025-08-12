Topo

Notícias

Amorim diz que diversificar comércio é a nova independência do país

12/08/2025 12h19

O embaixador Celso Amorim, assessor especial para Assuntos Internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avalia que a Casa Branca procura desestabilizar o Brasil, e outros governos tidos como progressistas na América Latina, em uma estratégia para subordinar a região à área de influência dos Estados Unidos.

Amorim cita ainda um "estado de quase guerra" dos Estados Unidos contra o Brasil e rebate críticas de que o governo não estaria sabendo negociar. 

Notícias relacionadas:

"Para negociar, é preciso que os dois queiram", lembra Celso Amorim em entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura, na segunda-feira (11). 

Para o embaixador, está implícita, e às vezes explícita, a tentativa da Casa Branca de reeditar a Doutrina Monroe, tese expansionista dos EUA do início do século 19, que definiu todas as Américas como a área de influência exclusiva de Washington. 

"Essa interpretação da Doutrina de Monroe e da América Latina e do Caribe como seu quintal existe na cabeça dos estrategistas norte-americanos. Mas, para não sermos do quintal de ninguém, nós temos que diversificar os nossos parceiros, porque a época da autosuficiência e da proteção absoluta não existe mais. Então, a diversificação é o novo nome da independência", explicou.

Amorim argumentou que o segundo governo de Trump é algo totalmente novo, que busca acabar com o multilateralismo e reforçar a ideia de nova divisão do mundo em blocos regionais. 

"Eles querem considerar a América Latina e a América do Sul, e o Brasil, em particular, como parte do seu quintal. Mas isso nós não vamos aceitar", afirmou.

O embaixador destacou ainda que Washington sob Trump não pratica mais a diplomacia, têm dado apoio à extrema-direita em todo o mundo, além de atacar governos progressistas.

O assessor do presidente Lula disse que a diversificação econômica do Brasil não é feita só no âmbito do Brics, mas também com África, União Europeia, com o acordo com o Mercosul, e com os países da Ásia, entre eles, os reunidos na Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

"Essa situação [com Trump] reforça a necessidade de diversificação sem nenhum caráter ideológico. Aliás, o próprio Brics tem países de posicionamento totalmente distintos. Fico espantado quando vejo na mídia brasileira a ideia de ideologia no Brics. Temos os Emirados Árabes Unidos, a Índia e a Indonésia no bloco", destacou, acrescentando que são países com relações próximas aos Estados Unidos.

Estado quase de guerra

Para Amorim, a informação de que Trump teria exigido da China quadruplicar a compra de soja no acordo entre as duas potências, o que poderia prejudicar as vendas de soja do Brasil para Pequim, revela o quadro "quase de guerra" dos EUA contra o país.

"Isso revela quase o estado de guerra contra o Brasil, né? Porque não é uma coisa ganha na competição comercial, é uma coisa ganha na força. Então, é um mundo diferente", avaliou.

Amorim reconhece que o mercado estadunidense é importante, apesar de hoje representar 12% das exportações do Brasil [contra 24% no início dos anos 2000], além de que compra produtos que outros mercados não compram. Porém, argumenta que esse comportamento do governo Trump traz muita imprevisibilidade.

"Um dia é uma questão econômica e tarifária. No dia seguinte, passa a ser uma questão política, de apoio à extrema-direita, ou de ataque ao nosso Judiciário. Isso fortalece a necessidade da diversificação", defende.

Integração latino-americana

O embaixador Celso Amorim reconheceu as dificuldades para integração latino-americana, em especial devido ao avanço da extrema-direita em muitos países e, no caso do México e do Caribe, por causa da proximidade com os EUA e maior dependência dessas economias à economia da potência norte-americana.

Amorim ponderou ainda que houve um retrocesso na integração sul-americana nos últimos anos e defendeu a reconstituição do Conselho Sul-Americana de Saúde e do Conselho Sul-Americano de Defesa.

"Durante seis anos a integração ficou totalmente parada, sobretudo nos quatro últimos. Houve, ao contrário, uma desintegração. Recuperar isso não é uma tarefa fácil. Nós estamos usando os mecanismos possíveis. Criamos aqui o Consenso de Brasília, em que vieram todos os países", lembrou.

O Consenso de Brasília é o documento assinado por 11 países sul-americanos, em Brasília, no início de 2023, sob coordenação do Brasil, para definir metas e objetivos para integração regional

Desdolarização

Celso Amorim foi questionado sobre o processo de desdolarização, uma das propostas do Brics que tem provocado reações contrárias do governo Trump

Para o embaixador brasileiro, o uso de moedas locais, em alternativa ao dólar, é inevitável, sendo uma consequência de uma realidade prática de um mundo em transformação.

"[A desdolarização] vai acontecer até independentemente da vontade dos governantes, porque a aceitação do dólar como moeda para todos está ligada ao sistema multilateral. Isso não é uma coisa que nasceu à toa. Foi construído por passos que têm ligação com certo sistema. Na medida em que esse sistema deixa de existir, é natural que os países procurem outras formas de garantir a estabilidade e o progresso do seu comércio. Não é uma questão só voluntarista, é uma questão que tem a ver com a realidade atual", explicou.

Dependência

O embaixador rejeita a versão da oposição de que o governo seria anti-americano, e lembrou que os governos anteriores a Lula sempre tiveram boa relação com os Estados Unidos, incluindo o governo republicano de George W. Bush.

Para Amorim, existe uma mentalidade de dependência em setores do Brasil que esperam do governo uma posição de auto humilhação para, em tese, evitar o pior.

"Muita gente tem uma mentalidade de dependência, eu não vou nem dizer de vira-lata, quem dizia isso era o Nelson Rodrigues. A gente fala em defesa da integridade territorial, mas a gente tem que defender também a integridade da dignidade nacional", justificou.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Após denúncia de Felca, Lula enviará PL para regular atuação de big techs no País, diz ministro

Nova carta da presidência da COP30 cita Belém como ritual de passagem para agenda climática

Tropas ucranianas duvidam de um cessar-fogo rápido e rejeitam concessões territoriais

Perto da frente de batalha, reunião entre Trump e Putin não traz esperança

PF aponta 'laranja' de desembargador para ocultação de R$ 1,8 milhão de venda de sentença

Direita e esquerda se unem em debate sobre 'adultização' denunciada por Felca

Turistas cambaleando: como drogas do 'Boa noite, Cinderela' agem no corpo?

Julgamento por morte de 41 meninas em incêndio chega à fase final na Guatemala

Exportadores dos EUA reportam vendas de 315,488 mil t de milho ao México

Moraes autoriza visita de líder do PL na Câmara a Daniel Silveira

Representante curda discute integração com chefe da diplomacia síria em Damasco