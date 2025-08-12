Amigos desaparecidos no Paraná faziam cobranças de dívidas há 13 anos

Familiares dos três amigos desaparecidos em Icaraíma, no interior do Paraná, contaram à polícia que eles faziam cobranças de dívidas há cerca de 13 anos.

O que aconteceu

Trio usava de meios agressivos e persuasórios durante a cobrança da dívida, segundo a polícia. Apesar disso, a família detalha que eles não utilizavam armas de fogo. "Eles buscam aquelas dívidas que não têm mais expectativa de recebimento e fazem, nas palavras da família, uma pressão sobre aqueles devedores para que eles façam o pagamento. Mas eles são taxativos no sentido de que ao longo desses 13 anos nunca houve emprego de violência por esses indivíduos", afirmou o delegado Gabriel Menezes.

Serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber o valor. "Os três têm até algumas conduções para a delegacia, fruto de desentendimentos no momento dessas cobranças, mas nunca uma prisão por porte de arma de fogo, por ter agredido alguém, ou seja, a família relata que de fato é um serviço, uma cobrança de dívida, algo não convencional, mas nunca acompanhado de violência, de arma de fogo. Até o momento foram esses esclarecimentos que conseguimos dos familiares", acrescentou Menezes.

Três amigos desapareceram após serem contratados para cobrar uma dívida de R$ 255 mil. O homem que os contratou também sumiu. Os quatro podem ter sido vítimas de uma emboscada dos devedores. "Inicialmente, foi comentado que o valor da dívida era R$ 1 milhão, mas o que conseguimos levantar de concreto foi que a propriedade valia de R$ 255 mil. Não houve nenhum pagamento do valor acordado, seriam 10 parcelas de R$ 25 mil", afirmou hoje o delegado Gabriel Menezes, em entrevista coletiva.

Eles saíram de São José do Rio Preto (SP) e chegaram a Icaraíma no dia 4 de agosto. No Paraná, Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso encontraram o contratante, identificado como Alencar Gonçalves de Souza, que também auxiliaria na cobrança da dívida.

Último contato do grupo com a família foi há sete dias. Para o delegado, as circunstâncias do desaparecimento reforçam a tese de que os homens podem ter sido mortos. "Não houve contato, nem pedido de resgate. O contexto do desaparecimento ao cobrar uma dívida indica que há uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas", acrescentou Menezes.

Todos esses fatores apontam para a prática de um crime de homicídio. Quando a gente fala que não podemos descartar nenhuma hipótese é mais uma cautela jurídica porque até que se encontrem corpos e exista uma confissão do que exatamente aconteceu é impossível saber a dinâmica completa.

Gabriel Menezes, delegado à frente da investigação

Pai e filho são os principais suspeitos do desaparecimento

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Polícia Civil pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22. Pai e filho são considerados foragidos. Eles foram encontrados no início das buscas na propriedade rural onde a polícia desconfia que as vítimas desapareceram e chegaram a ser ouvidos, mas negaram envolvimento no crime e foram liberados.

"No depoimento, eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida", explicou o delegado.

Um dia após prestarem depoimento, pai e filho fugiram. Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Arma é apreendida em operação que investiga desaparecimento de quatro pessoas em Icaraíma Imagem: Divulgação/PCPR

Uma arma foi apreendida ontem no distrito de Porto Novo em um outro endereço ligado a Antônio Buscariollo. No local, alvo de busca e apreensão, a polícia encontrou uma espingarda calibre. 12 com numeração suprimida e munições. O equipamento será periciado.

Antônio tem antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo. Paulo não tem passagens pela polícia. Outros pessoas da mesma família também são investigadas, incluindo um segundo filho de Antônio que tem antecedente criminal por homicídio. Os nomes dos demais investigados não foram divulgados.=

Localização dos suspeitos pode ajudar a desvendar o caso. "Pode permitir que a gente encontre os corpos, em caso de homicídio, ou o cativeiro onde esses homens podem estar", afirmou Gabriel Menezes. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos homens pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Buscas foram realizadas até a madrugada e retornaram hoje pela manhã. Segundo o delegado, uma aeronave com equipamento sonar também é utilizada nos trabalho para localizar os homens.

O UOL não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Três amigos saíram de SP para cobrar dívida

Família perdeu o contato com o quatro homens. Foi a esposa de Robishley que procurou a polícia para prestar queixa. O caso foi registrado como desaparecimento no plantão da seccional de São José do Rio Preto, mas transferido para a Polícia Civil em Icaraíma, que investiga o caso. A família de Alencar também registrou um boletim de ocorrência.

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos. Segundo a polícia, o trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma no dia 4 de agosto e foram até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, na terça-feira", explica o delegado Gabriel dos Santos, responsável pela investigação.

Os quatro homens foram novamente à propriedade rural no dia 5 de agosto e não foram mais vistos. "Conseguimos uma equipe com um cão farejador e realizamos diligências nessa propriedade rural em Icaraíma para tentar identificar qual destino esses indivíduos teriam tomado a partir dali', detalhou o delegado. Segundo a esposa de Robishley, a dívida que seria cobrada é referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ela explicou que o marido costuma realizar cobranças de dívidas para terceiros.