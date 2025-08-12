Topo

Alcaraz chega a 50 vitórias do ano e vai às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

12/08/2025 18h48

Com uma atuação melhor do que na estreia, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu o sérvio Hamad Medjedovic nesta terça-feira (12) e se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz, número 2 do mundo, superou Medjedovic (N.72) com um duplo 6-4, em uma hora e 35 minutos, e chegou à sua 50ª vitória no ano, mais do que qualquer outro jogador no circuito da ATP.

O espanhol é o primeiro tenista a emendar quatro temporadas com pelo menos 50 vitórias desde que o sérvio Novak Djokovic conseguiu o feito entre 2013 e 2016.

Ele também emenda 13 vitórias consecutivas em torneios de Masters 1000, uma sequência na qual levantou os troféus de Monte Carlo e Roma.

"Sempre digo que a temporada pode ser muito longa, são muitos torneios e mais da metade dos jogos você não se sente tão bem. Nesses dias é preciso pensar de forma positiva", disse Alcaraz sobre sua marca.

Contra Medjedovic, o número 2 do mundo foi mais precavido do que na estreia de dois dias atrás, contra o bósnio Damir Dzumhur, que levou o jogo para o terceiro set.

Alcaraz começou o duelo se resguardando fisicamente devido ao calor em Cincinnati (acima dos 30ºC), até lutar pacientemente em um game que durou quase 13 minutos para conseguir uma quebra e abrir 4-3, vantagem que manteve para fechar o primeiro set.

Na segunda parcial, Medjedovic conseguiu equilibrar as ações, mas o espanhol fez valer sua superioridade para selar a vitória.

Alcaraz, que busca seu primeiro título em Cincinnati, vai enfrentar nas oitavas o italiano Luca Nardi, que venceu por abandono o tcheco Jakub Mensik quando estava à frente no placar por 6-2 e 2-1.

gbv/ma/cb/am

© Agence France-Presse

