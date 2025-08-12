99 vai direcionar metade dos investimentos em delivery de comida para SP

SÃO PAULO (Reuters) - A 99, do grupo chinês DiDi Global, informou nesta terça-feira que metade do seu investimento de R$1 bilhão no segmento de delivery de comida no Brasil será direcionado à capital paulista e a cidades da região metropolitana, como Guarulhos, Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo.

A empresa havia anunciado em abril o investimento bilionário no país, que busca retomar as operações da plataforma de entrega de comida da 99, a 99Food, após o encerramento das atividades no início de 2023 em meio à concorrência acirrada no setor.

Em comunicado à imprensa nesta terça-feira, a 99 informou que a plataforma está chegando oficialmente ao Estado de São Paulo para uma semana de testes, com um investimento de R$500 milhões. O lançamento completo está previsto para segunda-feira.

"Estamos empolgados em trazer essa revolução ao maior mercado do país", afirmou o diretor-geral da 99 no Brasil, Simeng Wang, no comunicado.

Contudo, a chegada da 99Food, que deve rivalizar com o iFood -- plataforma de delivery de alimentos do grupo holandês Prosus -- não deve encontrar um mercado fácil.

O iFood anunciou no início deste mês investimentos diretos de R$17 bilhões no Brasil entre abril deste ano e março de 2026, montante que contempla, prioritariamente, ações para impulsionar o tráfego na plataforma, aumentar a recorrência de compras no aplicativo e ampliar os segmentos de atuação da empresa.

Além disso, outra chinesa, a Meituan, divulgou em maio planos de investimento de R$5,6 bilhões para estender a atuação da gigante de delivery ao mercado brasileiro por meio de sua marca internacional Keeta, prevendo a contratação de 1.000 funcionários, sendo 90% brasileiros.

A empresa, que se denomina a maior companhia de delivery de refeições do mundo, prevê abrir oficialmente seu escritório na cidade de São Paulo em novembro, junto ao início das atividades da equipe de operações, segundo informado pela assessoria.

Para fazer frente ao mercado disputado, a 99Food destaca no comunicado desta terça que vai oferecer aos moradores da capital paulista e região metropolitana entrega grátis, cupons de desconto e comida "pelo preço do cardápio".

"Não viemos para jogar segundo as regras antigas. Viemos para mudá-las em benefício de todos", disse Wang no comunicado.

A plataforma também afirmou que o novo modelo da plataforma assegura ganhos de R$250 por dia ao entregador que completar 20 entregas, sendo pelo menos cinco de comida, e R$400 por dia para quem fizer 15 entregas diárias de comida no primeiro mês de funcionamento em São Paulo.

