4º lote de restituição do IRPF: veja data de pagamento e consulta

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
12/08/2025 06h30

Quem não foi contemplado no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está entre os próximos beneficiados a partir do dia 22 de agosto.

Nessa data, a Receita Federal tornará pública a lista de contribuintes incluídos no quarto lote, que será creditado em 29 de agosto.

Calendário de pagamento da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já liberado)
  • 2º lote: 30 de junho (já liberado)
  • 3º lote: 31 de julho (já liberado)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade no recebimento da restituição?

Os primeiros a receber os valores são os contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, são atendidas pessoas com mais de 60 anos, além de cidadãos com deficiência física ou mental e aqueles com doenças graves. Caso haja empate nos critérios, a Receita dá preferência a quem enviou a declaração primeiro.

Ordem de prioridade na restituição:

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
  4. Quem usou a declaração pré-preenchida e escolheu o PIX para recebimento
  5. Demais declarantes

Como verificar se você receberá a restituição?

Para conferir se será incluído no quarto lote, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal. É necessário preencher um formulário informando o CPF, a data de nascimento e o ano da declaração (2025).

A situação da restituição é atualizada a cada mês. Caso o valor ainda não esteja previsto para o próximo lote, e não haja pendências na declaração, a consulta apresentará a mensagem "em fila de restituição".

