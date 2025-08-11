Topo

Notícias

Wall Street fecha em baixa antes de dado sobre inflação

11/08/2025 18h52

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira (11), com os investidores cautelosos antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos EUA, e em meio às negociações comerciais com a China.

O Dow Jones caiu 0,45%, o Nasdaq recuou 0,30% e o S&P 500 teve baixa de 0,25%. "Observamos algumas realizações de lucro, após uma forte alta e antes da divulgação de indicadores econômicos importantes", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

O IPC será anunciado amanhã, e a inflação ao produtor (IPP), na quinta-feira. Esses dados "podem influenciar as expectativas de um corte de juros pelo Fed", ressaltou em nota José Torres, da Interactive Brokers.

A grande maioria dos analistas estima que o Fed cortará os juros em um quarto de ponto percentual em sua próxima reunião de política monetária, em setembro.

ni/def/cjc/db/mr/lb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Projeto de lei prevê impedir a monetização de conteúdos com crianças

'Declaração de amor do Lula para o Alcolumbre', diz especialista sobre licenciamento ambiental

Filho de Barroso decide não retornar aos EUA para evitar ser barrado

Wall Street fecha em baixa antes de dado sobre inflação

186 cidades em SP, MG e RJ recebem alerta de geada para as próximas horas

Governo quer levar câmeras com reconhecimento facial para Grande SP e interior

Nikolas pede autorização para visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Caiado volta a prometer anistia a Bolsonaro e condenados por 8/1 no 1º dia se virar presidente

Jovens participam da Semana Nacional da Juventude em Brasília

Uber lança selo de 'verificado' como medida de segurança; veja como funciona

Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR