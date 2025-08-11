Wall Street fecha em baixa antes de dado sobre inflação

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira (11), com os investidores cautelosos antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos EUA, e em meio às negociações comerciais com a China.

O Dow Jones caiu 0,45%, o Nasdaq recuou 0,30% e o S&P 500 teve baixa de 0,25%. "Observamos algumas realizações de lucro, após uma forte alta e antes da divulgação de indicadores econômicos importantes", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

O IPC será anunciado amanhã, e a inflação ao produtor (IPP), na quinta-feira. Esses dados "podem influenciar as expectativas de um corte de juros pelo Fed", ressaltou em nota José Torres, da Interactive Brokers.

A grande maioria dos analistas estima que o Fed cortará os juros em um quarto de ponto percentual em sua próxima reunião de política monetária, em setembro.

