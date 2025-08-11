Wall St opera sem direção comum com fabricantes de chips em foco após acordo sobre vendas para China

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street operavam sem direção comum nesta segunda-feira, com os investidores se preparando para uma semana movimentada e as empresas de chips oscilando após concordarem em compartilhar com os EUA uma parte da receita das vendas para a China, de acordo com uma mudança na política comercial do governo Trump.

A gigante dos semicondutores Nvidia e a Advanced Micro Devices tinham leve alta depois que uma autoridade dos Estados Unidos disse à Reuters que as empresas concordaram em dar ao governo dos Estados Unidos 15% da receita das vendas de seus chips de computador avançados para a China.

Permitir a venda de semicondutores para a China foi uma questão essencial no acordo que Washington e Pequim assinaram este ano - e que expira na terça-feira.

"É uma boa maneira de o governo dos Estados Unidos aumentar seu caixa e sua renda... mas muitas pessoas vão argumentar que esse é o caminho errado", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

"O governo chinês provavelmente usará isso para argumentar que precisa de chips diferentes porque esses chips específicos podem ser suscetíveis de serem analisados pelos norte-americanos."

Os mercados também buscavam clareza sobre as tarifas setoriais que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,14%, para 44.109,53 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,01%, a 6.390,29 pontos, e o Nasdaq Composite tinha variação positiva de 0,01%, para 21.451,44 pontos.

Sete dos 11 principais setores do S&P 500 caíam, enquanto o setor de saúde ganhava 0,6%, recuperando parte da queda de 5% registradas até agora neste ano.

Investidores esperam que a recente mudança no Federal Reserve e os sinais de fraqueza do mercado de trabalho possam levar o banco central a adotar uma postura de política monetária "dovish" ainda este ano, alimentando grande parte do otimismo.

O relatório de inflação ao consumidor de julho será divulgado na terça-feira e os investidores atualmente preveem que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos em cerca de 60 pontos-base até dezembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.