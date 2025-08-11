Topo

Wall St abre estável com queda em ações de chips após acordo sobre vendas para China

11/08/2025 10h42

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram com pouca oscilação nesta segunda-feira, com as empresas de chips caindo na véspera de um prazo tarifário importante, após uma mudança na política comercial que envolve o compartilhamento de uma parte da receita das vendas para a China com o governo dos Estados Unidos.

O Dow Jones subia 0,02% na abertura, para 44.184,36 pontos.

O S&P 500 abriu praticamente estável, a 6.389,67 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,04%, para 21.459,65 pontos na abertura.

(Reportagem de Sanchayaita Roy)

