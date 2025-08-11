Caiado volta a defender anistia para Bolsonaro e todos os envolvidos no 8/1

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato à Presidência da República em 2026, voltou a dizer hoje, em entrevista ao UOL News, que, se eleito, pretende, no primeiro dia de mandato, assinar a anistia para todos os envolvidos com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A medida beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No primeiro dia de presidente da República, eu vou assinar a anistia de todos. Eu vou pacificar o país.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Para Caiado, a tendência é que, em 2026, haja três ou quatro nomes no campo da direita e que ele próprio não irá desistir de sua candidatura.

No primeiro turno, nós teremos três a quatro candidatos da centro-direita, que é o esperado. E, no segundo turno, teremos uma convergência para caminhar com aquele que realmente chegou ao segundo turno.

Não, [abriria mão da candidatura]. Já imaginou bem um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele, é o presente que ele quer. Aí ele vai massacrar esse cara.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Caiado também minimizou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos e atribuiu a crise com os Estados Unidos ao governo Lula (PT). O filho do ex-presidente Bolsonaro é investigado por articular, desde março, pedidos de sanção contra autoridades brasileiras.

Imagina bem, Ronaldo Caiado presidente da República e um deputado sendo mais eficiente do que o presidente, do que o meu Itamaraty do que toda estrutura federal de um governo? Por favor, que balança é essa?

O que não se pode é imaginar que apenas ele [Eduardo Bolsonaro] provocou tudo isso. Você acha que todas ações para tentar cada vez mais penalizar as big techs, cada vez mais ações para dizer que quer a desdolarização do país, cada vez mais dizer que ele [Trump] é um imperialista, você acha que tudo é secundário e que o importante é um deputado federal que ficou lá criticando?

Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado com a estatura que tem o presidente da República do país, esse homem deve pedir demissão. Ele não está preparado para ser presidente da República.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: