Votorantim Cimentos tem lucro de R$1,80 bi no 2º tri após prejuízo no 1º

(Reuters) - A Votorantim Cimentos anunciou nesta segunda-feira lucro líquido de R$1,80 bilhão para o segundo trimestre, após prejuízo de R$325 milhões nos três primeiros meses de 2025.

A companhia, maior produtora de cimento do Brasil, teve lucro líquido de R$515 milhões um ano atrás.

Enquanto isso, o resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado cresceu para R$1,77 bilhão, de R$598 milhões no primeiro trimestre e R$1,57 bilhão nos três últimos meses do primeiro semestre de 2024.

A empresa, apurou receita líquida de R$7,45 bilhões, uma subida de 33% em relação aos primeiros três meses de ano e de 10% face ao segundo trimestre de 2024.

Em volume, as vendas subiram 3% na comparação anual e 21% na trimestral, para 9,3 milhões de toneladas, afirmou a Votorantim Cimentos.

O custo do produto vendido avançou 10% em ambas as comparações.

No fechamento do segundo trimestre, a companhia apresentou alavancagem medida pela dívida líquida sobre Ebitda ajustado de 1,78 vez, redução de 0,19 vez comparada à alavancagem de junho do ano passado, considerando apenas as operações continuadas.

A companhia encerrou o primeiro semestre com R$5,2 bilhões em caixa, suficiente para cobrir obrigações financeiras pelos próximos quatro anos, afirmou a empresa no balanço.

(Por Tiago Brandão em Gdansk)