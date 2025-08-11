Topo

Vibra tem queda de 66,3% no lucro do 2º tri

11/08/2025 19h30

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra Energia divulgou nesta segunda-feira lucro líquido de R$292 milhões no segundo trimestre, recuo de 66,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Com ajustes, o declínio no lucro líquido do período foi de 43,2%, para R$493 milhões, segundo relatório de resultados.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$1,47 bilhão nos meses de abril a junho, redução de 5% frente à mesma etapa de 2024, enquanto a receita líquida ajustada expandiu 8,2%, para R$45,8 bilhões.

O faturamento ficou acima da média das estimativas de analistas, que previa receita de R$43,7 bilhões para a companhia no período, segundo dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

