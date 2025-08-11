Vendas no varejo recuam 1,1% em julho na comparação anual, mostra índice da Stone

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro recuaram 1,1% em julho em relação ao mesmo período do ano passado, conforme o Índice do Varejo Stone (IVS), divulgado nesta segunda-feira pela empresa de pagamentos . Na comparação com junho, o IVS cresceu 2,4%.

O comércio digital registrou declínio de 18% e o físico apurou retração de 1,1% ano a ano, enquanto, na base mensal, houve queda de 6,8% e alta de 0,7%, respectivamente.

De acordo com o economista e cientista de dados da Stone Stone Guilherme Freitas, o crescimento mensal sugere uma recuperação parcial da atividade varejista, influenciada pela resiliência do mercado de trabalho, que continua sustentando o consumo.

"Ainda assim, é importante destacar que o nível de atividade do comércio permanece abaixo do observado em 2024, o que reforça o cenário de desaceleração da economia", afirmou Freitas em comunicado à imprensa.

"A inflação segue dando sinais de acomodação, mas essa moderação parece estar mais relacionada à perda de fôlego da atividade econômica do que a uma melhora estrutural nos preços."

O economista também destacou que a recuperação na base mensal é relevante, mas ainda insuficiente para reverter a tendência de desaceleração observada ao longo do ano.

"Será preciso observar os próximos meses para avaliar se estamos diante de uma inflexão consistente, com o início de um período de crescimento mais forte do varejo, ou apenas de uma oscilação pontual."

