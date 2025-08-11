Vamos tem lucro praticamente em linha com estimativas no 2º tri, mas reduz guidance para 2025

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido da empresa de aluguel e gestão de frotas de veículos pesados Vamos totalizou R$92,8 milhões no segundo trimestre, considerando as operações que continuaram na empresa, declínio de 47,9% sobre o resultado de um ano antes.

A companhia, por sua vez, apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$911,1 milhões no mesmo período, crescimento de 13,9% na mesma comparação, conforme relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

Os números vieram praticamente em linha com a média das estimativas de analistas, que apontava para lucro líquido de R$94,3 milhões e Ebitda de R$927,9 milhões para a empresa do grupo Simpar no trimestre, segundo dados da LSEG.

Apesar dos resultados dentro do esperado, a empresa divulgou em fato relevante a revisão para baixo de algumas projeções para 2025, incluindo Ebitda, lucro líquido e patamar de alavancagem.

Agora, a Vamos espera um Ebitda entre R$3,5 bilhões e R$3,9 bilhões este ano, contra expectativa anterior que mirava uma faixa de R$3,85 bilhões a R$4,15 bilhões.

O novo "guidance" também projeta lucro líquido anual menor, entre R$300 milhões e R$450 milhões, em vez da previsão de novembro de ao menos R$450 milhões e, no máximo, R$550 milhões.

A empresa afirmou no fato relevante que a revisão decorre de "mudanças macroeconômicas e consequente alteração de premissas operacionais". O patamar de alavancagem também passou a ser estimado entre 3,1 vezes e 3,4 vezes em 2025, contra expectativa anterior de 3 vezes a 3,2 vezes.

Em mensagem que acompanha o relatório de resultados, o presidente-executivo do grupo Vamos, Gustavo Braga Couto, chamou atenção para os aumentos sucessivos nas taxas básicas de juros doméstica e as incertezas fiscais.

"Isso vem impactando negativamente nossos clientes, ocasionando novos casos de devoluções antecipadas de ativos, seja por inadimplência ou pela redução parcial com ajustes nos escopos dos contratos de clientes de determinados setores."

A Vamos encerrou junho com um patamar de alavancagem em 3,39 vezes a dívida líquida sobre Ebitda, em comparação a 3,5 vezes um ano antes.