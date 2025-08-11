União Europeia condena assassinato de cinco jornalistas da Al Jazeera

PARIS (Reuters) - A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse nesta segunda-feira que a UE condena a morte de cinco jornalistas da Al Jazeera, entre eles Anas Al Sharif, em um ataque aéreo israelense fora do hospital Al Shifa, na cidade de Gaza.

"Tomamos nota da alegação israelense de que o grupo era de terroristas do Hamas, mas há uma necessidade, nesses casos, de fornecer provas claras, respeitando o Estado de Direito, para evitar atingir jornalistas", disse ela em uma declaração no X.

Kallas também pediu a Israel que permita a entrada de mais caminhões com ajuda humanitária em Gaza e uma melhor distribuição do auxílio.

(Reportagem de Lili Bayer)