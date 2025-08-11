Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia que autoriza leilão

O projeto do Túnel Santos-Guarujá recebeu seu primeiro aval ambiental. A obra vai a leilão em setembro deste ano com licença ambiental prévia emitida pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

O que aconteceu

Licença atesta a viabilidade do projeto e reduz riscos na execução da PPP (parceria público-privada). O parecer técnico foi aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente hoje.

A liberação da licença prévia antes do leilão é considerada estratégica para atrair investidores e dar previsibilidade ao cronograma de execução da obra. O futuro consórcio vencedor disputará a concessão com a garantia de um licenciamento ambiental inicial aprovado. Segundo a Cetesb, a medida ajuda a reduzir atrasos na implantação do projeto.

O leilão está previsto para 5 de setembro, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. "A Cetesb analisou criteriosamente os impactos socioambientais do projeto e estabeleceu condicionantes claras para que a obra ocorra com responsabilidade e segurança. Trata-se de um empreendimento estruturante para a mobilidade e o desenvolvimento sustentável da Baixada Santista", afirmou o diretor-presidente da Cetesb, Thomaz Toledo.

A licença prévia define os parâmetros ambientais que deverão ser cumpridos pelo consórcio vencedor. Entre eles, estão a exigência para as próximas etapas do licenciamento, como a licença de instalação e a licença de operação. A Cetesb esclareceu que durante a análise técnica foram avaliados aspectos como impactos sobre manguezais, ruído, desapropriações, unidades de conservação e efeitos sobre a fauna e flora da região.

A futura concessionária será responsável por apresentar projetos detalhados de mitigação e compensação ambiental. Além disso, também terão de implementar programas de comunicação com a população local. Somente após cumprir essas exigências será possível obter as demais licenças necessárias para iniciar as obras.

O leilão já tem dois interessados confirmados para a disputa, conforme mostrou a coluna do Broadcast, do Estadão. A construtora brasileira Marquise Infraestrutura se uniu à italiana WeBuild para formar um consórcio que disputará o certame. A multinacional China Communications Construction Company também afirmou ao governo brasileiro que vai entrar na briga, conforme confirmou o ministro Silvio Costa Filho.

O prazo da concessão será de 30 anos. As três décadas abrangem a construção, operação e manutenção do sistema viário submerso.

Túnel é aguardado há quase cem anos

Primeira folha da edição de 23 de janeiro de 1927 do Jornal A Tribuna Imagem: Reprodução/Jornal A Tribuna

Não há data oficial para inauguração do túnel. As cidades são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população.

Projeto prevê túnel submerso com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A estrutura contará ainda com passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços. Segundo o edital, será construído um túnel de 870 metros sob o canal portuário, ligando Santos e Guarujá.

A nova versão prevê investimentos de R$ 6,8 bilhões pela futura concessionária. O valor R$ 840 milhões acima do estimado inicialmente foi ajustado, segundo os governos federal e o de São Paulo, que dividem a gestão do projeto, após pedidos de investidores internacionais durante um roadshow em abril.

O túnel visa solucionar um gargalo histórico de mobilidade entre os dois municípios. Atualmente, há dois principais modos de travessia: o trajeto de 43 km via rodovia Cônego Domênico Rangoni, utilizado por veículos comerciais, com tempo médio de 60 minutos e o sistema de balsas e barcas, usado por pedestres, ciclistas e veículos leves, com tempos de travessia que variam de 18 a 60 minutos, dependendo das condições operacionais do porto.

A nova ligação deve desafogar o atual sistema de travessias e melhorar a integração logística da região. Segundo o governo estadual, a projeção é de que a obra gere cerca de 9.000 empregos diretos e indiretos ao longo da execução.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.