Trump ordena que moradores de rua deixem Washington "imediatamente"

11/08/2025 08h11

Trump ordena que moradores de rua deixem Washington "imediatamente" - Republicano investe em ameaças contra sem-teto e mensagens alarmistas sobre "criminalidade" em meio planos para aumentar controle federal sobre a administração da capital.O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, expressou que tem planos de imediatamente remover moradores de rua em Washington, a capital americana, numa publicação em sua rede social.

O republicano vem investindo num discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, cujos planos poderiam aumentar a influência federal na capital em nome da segurança e da "limpeza". Evidências sugerem, entretanto, que o alcance destes desafios é limitado na cidade.

"Os moradores de rua têm que se mudar imediatamente," escreveu o republicano na Truth Social no domingo (10/08). "Nós vamos dar a vocês lugares para ficar, mas longe da capital. Criminosos, vocês não têm que se mudar. Nós vamos colocar vocês na cadeia onde pertencem."

A mensagem foi publicada pouco após Trump ser levado de carro da Casa Branca até o seu campo de golfe, segundo a imprensa, e acompanhada de quatro fotos aparentemente tiradas de dentro de um dos automóveis da sua comitiva. As imagens mostravam tendas e lixo nas ruas.

Uma conferência de imprensa sobre criminalidade e "limpeza" na capital americana estava também prevista para esta segunda-feira. Segundo Trump, Washington deveria se tornar "mais segura e bonita do que nunca".

Planos para Guarda Nacional

O presidente frequentemente lança críticas ao prefeito democrata de Washington, Muriel Bowser. Por ser a capital, a cidade é governada por um prefeito e um conselho local, mas permanece sob significativo controle federal.

O presidente também vem falando em alterar a legislação para dar controle pleno ao governo federal sobre a capital.

De acordo com relatos da mídia americana, a Casa Branca está elaborando planos para enviar centenas de membros da Guarda Nacional para implementar os objetivos de Trump.

A mesma tática controversa foi usada para conter protestos contra os agentes federais de imigração em Los Angeles. Em Washington, a Guarda Nacional foi mobilizada na resposta ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

O próprio presidente não deu detalhes sobre como pretende remover os sem-teto da cidade ou reduzir taxas de criminalidade.

Há duas semanas, Trump já anunciara planos para tomar medidas contra moradores de rua perto da Casa Branca. "Acho isso terrível e vamos removê-los imediatamente."

Criminalidade em queda

Um movimento da sociedade civil em Washington reagiu convocando protestos para esta segunda-feira, coincidindo com a conferência de imprensa que deveria anunciar os planos do presidente.

"Nós não sabemos o que eles (os planos) são, mas ninguém pediu por isso", diz o site do movimento Free DC.

Apesar das declarações do presidente, dados oficiais mostram que houve queda de 35% nos crimes violentos no Distrito de Columbia em 2024 na comparação com o ano anterior. O índice foi o mais baixo registrado em 30 anos.

O departamento de polícia da cidade afirma ainda que os crimes violentos diminuíram 26% em Washington nos primeiros sete meses de 2025, em comparação com o ano passado, enquanto os crimes em geral diminuíram cerca de 7%.

Há 3.782 pessoas solteiras em situação de rua em qualquer noite na cidade de cerca de 700 mil habitantes, afirma a Community Partnership, uma organização que trabalha para reduzir a situação de rua em Washington.

A maioria está em abrigos de emergência ou moradias transitórias, e não nas ruas, afirma a organização.

ht (dpa, Reuters, ots)

