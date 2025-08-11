Topo

Trump nomeia o economista E.J. Antoni como novo chefe de estatísticas de emprego dos EUA

11/08/2025 20h42

O presidente americano, Donald Trump, usou a sua rede, a Truth Social, para no anoitecer desta segunda-feira, 11, apresentar o novo responsável pelas estatísticas de emprego nos EUA.

No texto da publicação, Trump escreve:

"Tenho o prazer de anunciar que estou nomeando o altamente respeitado economista, Dr. E.J. Antoni, como o próximo Comissário do Departamento de Estatísticas do Trabalho. Nossa economia está em expansão, e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS. Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível nesta nova função. Parabéns, E.J.!"

Antoni substitui Erika McEntarfer, nomeada para o cargo em 2024 pelo então presidente Joe Biden. Os comissários têm mandatos de quatro anos, que muitas vezes se sobrepõem aos dos presidentes.

Porém, no dia 1º, após a divulgação de um relatório que mostrou um crescimento medíocre do emprego em julho e revelou grandes revisões para baixo nas contratações em maio e junho, Trump ordenou a demissão da funcionária.

O presidente americano, que anunciou a demissão de McEntarfer nas redes sociais, criticou-a como uma nomeada de Biden que supervisionava o que ele chamou de números de empregos "falsificados" com o suposto objetivo de prejudicá-lo politicamente. Ele disse que substituiria McEntarfer por alguém "mais competente e qualificado".

A demissão de Erika McEntarfer, por ordem direta de Trump, gerou uma onda de críticas de economistas, ex-autoridades e associações técnicas. Especialistas afirmam que a decisão representa um ataque sem precedentes à credibilidade dos dados econômicos americanos e pode comprometer a confiança de mercados e agentes econômicos nos indicadores oficiais da maior economia do mundo.

O relatório de julho mostrou desaceleração na criação de empregos, com 73 mil vagas criadas, além de revisões negativas nos dois meses anteriores, somando um ajuste em baixa de cerca de 250 mil postos.

