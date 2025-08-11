Trump Media apresenta declaração de registro para ETF de bitcoin, que deve ser lançado em 2025

A Trump Media and Technology Group, empresa do presidente norte-americano, Donald Trump, e operadora da plataforma de mídia social Truth Social, anunciou nesta segunda-feira, 11, que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a primeira emenda na "Declaração de Registro" para o Truth Social Bitcoin ETF.

Segundo comunicado, o ETF deterá bitcoin diretamente e oferecerá suas ações aos investidores, com o objetivo de refletir o desempenho do preço do bitcoin. "A Crypto.com atuará como 'custodiante' exclusiva de bitcoin, principal agente de execução e provedora de liquidez do ETF, que será lançado ainda este ano", menciona o texto.

De acordo com a nota, o lançamento do Truth Social Bitcoin ETF está pendente da efetivação da Declaração de Registro, bem como da aprovação de outros processos burocráticos.