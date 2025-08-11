Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou dias intensificando sua retórica sobre a criminalidade em Washington, chamando a capital dos EUA de "totalmente fora de controle" e ordenando um aumento na aplicação da lei federal antes de uma coletiva de imprensa na segunda-feira para delinear uma ampla repressão.

No domingo, Trump escreveu no Truth Social: "Os sem-teto precisam se mudar, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas longe da capital. Os criminosos, vocês não precisam se mudar. Nós os colocaremos na cadeia, onde é o seu lugar."

A prefeita democrata de Washington, Muriel Bowser, rebateu as afirmações de Trump, dizendo que a cidade "não está passando por um pico de criminalidade" e destacando que os crimes violentos caíram para o nível mais baixo em 30 anos. Trump chamou Bowser de "uma boa pessoa que tentou", mas disse que ela recebeu muitas chances, enquanto os números da criminalidade continuam a piorar.

Os crimes violentos caíram 26% nos primeiros sete meses de 2025 e os crimes em geral caíram 7%, de acordo com o departamento de polícia da cidade. Mas a violência com armas continua sendo um problema. Em 2023, Washington teve a terceira maior taxa de homicídios por arma de fogo entre as cidades dos EUA com população acima de 500.000 habitantes, segundo o grupo de defesa do controle de armas Everytown for Gun Safety.

Na última semana, Trump intensificou suas mensagens, exigindo o rápido despejo dos moradores de rua e prometendo prender os infratores. Ele levantou a perspectiva de tirar a autonomia local da cidade e sinalizou uma possível tomada federal completa.

O governo Trump também está se preparando para enviar centenas de soldados da Guarda Nacional para Washington, disse uma autoridade dos EUA à Reuters, uma tática controversa que Trump usou recentemente em Los Angeles para responder aos protestos contra a imigração, apesar das objeções das autoridades locais.

Trump ainda não tomou uma decisão final, afirmou a autoridade, acrescentando que o número de soldados e o papel que eles desempenhariam ainda estão sendo determinados.

O Distrito de Colúmbia, fundado em 1790, opera de acordo com a Home Rule Act, que dá ao Congresso a autoridade máxima, mas permite que os residentes elejam um prefeito e um conselho municipal. Trump disse na semana passada que os advogados estão examinando como derrubar a lei, uma medida que provavelmente exigiria que o Congresso a revogasse e que ele a aprovasse.

Trump citou uma recente agressão a um funcionário federal e vídeos virais de crimes cometidos por jovens para argumentar que a capital do país está em crise. Sua resposta marca um foco renovado no crime como uma prioridade política e uma base para uma maior intervenção federal, o que poderia desafiar a autonomia de Washington e remodelar o equilíbrio entre o poder local e o federal.

A ordem do presidente, na semana passada, de enviar mais policiais federais também marca uma grande escalada. Oficiais de mais de uma dúzia de agências, incluindo o Federal Bureau of Investigation (FBI), o Immigration and Customs Enforcement (ICE), a Drug Enforcement Administration (DEA) e o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), já se espalharam pela cidade.

Um funcionário da Casa Branca, falando sob condição de anonimato, disse que várias prisões foram feitas na sexta-feira, com mais de 450 policiais federais mobilizados em toda a cidade no sábado. O funcionário acrescentou que o destacamento tem como alvo "áreas turísticas de alto tráfego e pontos de acesso conhecidos", com policiais "altamente visíveis", referindo-se às críticas às medidas de repressão à imigração anteriores que envolveram agentes mascarados e veículos sem identificação.

(Reportagem adicional de Idrees Ali)