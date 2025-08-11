Topo

Trump escolhe economista conservador para escritório de estatísticas trabalhistas

11/08/2025 22h06

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta segunda-feira (11) um economista de direita para chefiar o Escritório de Estatísticas Trabalhistas, em substituição à comissária que ele demitiu após a publicação de números sobre o emprego que mostravam um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Trump informou em sua plataforma Truth Social que nomeava E.J. Antoni como comissário do órgão.

"Nossa economia está crescendo e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS", escreveu o presidente.

"Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível neste novo cargo", acrescentou.

Antoni é economista-chefe do centro Fundação Heritage para o orçamento federal, segundo o site da organização.

Em seus comentários publicados pela Fundação Heritage, Antoni elogiou consistentemente as políticas do presidente republicano e, por outro lado, criticou as de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

Na semana passada, Trump reiterou, sem apresentar provas, que um relatório recente sobre o emprego "estava manipulado".

Ele alegou que Erika McEntarfer, chefe de estatísticas trabalhistas, havia adulterado dados para minimizar os feitos econômicos de seu governo.

O crescimento do emprego nos Estados Unidos não atingiu as expectativas em julho, segundo os números do Escritório de Estatísticas Trabalhistas. Além disso, foi revisado para baixo o número de contratações de maio e junho, que caiu para os níveis mais baixos desde a pandemia de covid-19.

Trump pediu a demissão de McEntarfer horas depois da divulgação dos números.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, admitiu posteriormente que o mercado de trabalho, de fato, havia esfriado.

Os dados sobre o emprego nos Estados Unidos apontam para dificuldades, já que as empresas adotaram uma postura cautelosa em relação à contratação e ao investimento enquanto enfrentavam as tarifas radicais e instáveis de Trump neste ano.

gc/jgc/atm/mar/am

© Agence France-Presse

