Trump escolhe Antoni, da Heritage Foundation, para chefiar Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA

11/08/2025 20h52

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que vai nomear o economista E.J. Antoni como o novo comissário do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), dez dias após demitir a chefe anterior da agência de estatísticas depois de um fraco relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA, acusando-a, sem provas, de manipular os números.

Antoni é atualmente o economista-chefe do influente think tank conservador norte-americano Heritage Foundation.

"Nossa economia está em expansão, e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS", disse Trump na rede social Truth Social.

Antoni, que deve ser confirmado pelo Senado, é escolhido para comandar agência que tinha uma equipe de 2.300 funcionários em setembro de 2024 e tem sido submetida a um exame minucioso devido à qualidade dos dados que produz. Seus números mensais sobre a situação do mercado de trabalho e da inflação dos EUA são consumidos por um público global de economistas, investidores, líderes empresariais, formuladores de políticas públicas e consumidores, e sua divulgação rotineiramente tem um efeito visível e em tempo real nos mercados de ações, títulos e moedas em todo o mundo.

Trump aumentou as preocupações sobre a confiabilidade do BLS e de outros dados econômicos do governo federal ao demitir Erika McEntarfer do cargo de comissária do BLS em 1º de agosto. A demissão ocorreu horas depois de a agência divulgar um crescimento de empregos nos EUA muito mais fraco do que o esperado para julho e emitir uma revisão expressiva dos números de empregos para maio e junho, reduzindo o número estimado de empregos criados nos dois meses em quase 260.000.

Ao anunciar a demissão, Trump acusou McEntarfer -- nomeada pelo ex-presidente Joe Biden -- de manipular os dados de emprego para fins políticos. Não há evidência de que a afirmação seja verdade.

Ele prometeu substituí-la "por alguém muito mais competente e qualificado".

Antoni, que tem doutorado em Economia, foi anteriormente economista da Texas Public Policy Foundation e ministrou cursos sobre economia do trabalho, dinheiro e bancos, segundo a Heritage Foundation.

O BLS, assim como outros órgãos do governo, enfrentou um congelamento de contratações imposto por Trump em seu retorno à Casa Branca em janeiro e provavelmente verá uma onda de demissões no final do verão, à medida que os funcionários que optaram por um programa de demissão deixarem formalmente o emprego no governo.

Uma pesquisa da Reuters realizada no mês passado com 100 economistas e especialistas em políticas públicas constatou que a grande maioria tinha pelo menos alguma preocupação com a erosão da qualidade das estatísticas econômicas dos EUA.

(Reportagem de Jasper Ward, Ismail Shakil, Dan Burns e Lucia Mutikani)

