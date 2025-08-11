Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pela paz

Por Trevor Hunnicutt e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que tanto a Ucrânia quanto a Rússia teriam que ceder terras uma à outra para acabar com a guerra e que suas conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, teriam como objetivo medir a temperatura para um possível acordo.

Trump relatou, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, que suas conversas na próxima sexta-feira com Putin, no Alasca, devem ser uma "reunião de avaliação" para determinar se o presidente russo está disposto a um acordo. Trump disse ter a capacidade de aferir em dois minutos se o progresso é possível.

"Portanto, vou falar com Vladimir Putin e vou lhe dizer: vocês precisam acabar com essa guerra. Vocês precisam acabar com ela", disse Trump a jornalistas.

Trump também afirmou que uma futura reunião pode incluir o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e tornar-se uma sessão de três vias, incluindo ele próprio e Putin. Ele também adiantou que deve procurar os líderes europeus logo após as conversas com Putin e que busca um cessar-fogo rápido para o sangrento conflito.

No passado, Trump já havia mencionado a troca de terras, mas nem a Rússia nem a Ucrânia mostraram interesse em ceder território por um acordo de paz. Europeus temem que grandes concessões à Rússia possam criar problemas de segurança para o Ocidente no futuro.

A Ucrânia tem procurado repelir os invasores russos desde o início do maior e mais mortal conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 2022. A Rússia justifica a guerra com base no que chama de ameaças à sua segurança decorrentes de um pivô ucraniano em direção ao Ocidente. Kiev e aliados ocidentais dizem que a invasão é uma apropriação de terras no estilo imperial.

Atualmente, a Rússia ocupa cerca de um quinto do território ucraniano, enquanto a Ucrânia quase não possui território russo.

Trump declarou: "Haverá alguma troca de terras".

"Sei disso por meio da Rússia e de conversas com todo mundo, para o bem da Ucrânia", disse.

Trump comentou ainda que a Rússia ocupou um "território muito importante", mas "vamos tentar recuperar parte desse território".

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Nandita Bose e Steve Holland em Washington)