Topo

Notícias

Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pela paz

11/08/2025 14h12

Por Trevor Hunnicutt e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que tanto a Ucrânia quanto a Rússia teriam que ceder terras uma à outra para acabar com a guerra e que suas conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, teriam como objetivo medir a temperatura para um possível acordo.

Trump relatou, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, que suas conversas na próxima sexta-feira com Putin, no Alasca, devem ser uma "reunião de avaliação" para determinar se o presidente russo está disposto a um acordo. Trump disse ter a capacidade de aferir em dois minutos se o progresso é possível.

"Portanto, vou falar com Vladimir Putin e vou lhe dizer: vocês precisam acabar com essa guerra. Vocês precisam acabar com ela", disse Trump a jornalistas.

Trump também afirmou que uma futura reunião pode incluir o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e tornar-se uma sessão de três vias, incluindo ele próprio e Putin. Ele também adiantou que deve procurar os líderes europeus logo após as conversas com Putin e que busca um cessar-fogo rápido para o sangrento conflito.

No passado, Trump já havia mencionado a troca de terras, mas nem a Rússia nem a Ucrânia mostraram interesse em ceder território por um acordo de paz. Europeus temem que grandes concessões à Rússia possam criar problemas de segurança para o Ocidente no futuro.

A Ucrânia tem procurado repelir os invasores russos desde o início do maior e mais mortal conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 2022. A Rússia justifica a guerra com base no que chama de ameaças à sua segurança decorrentes de um pivô ucraniano em direção ao Ocidente. Kiev e aliados ocidentais dizem que a invasão é uma apropriação de terras no estilo imperial.

Atualmente, a Rússia ocupa cerca de um quinto do território ucraniano, enquanto a Ucrânia quase não possui território russo.

Trump declarou: "Haverá alguma troca de terras".

"Sei disso por meio da Rússia e de conversas com todo mundo, para o bem da Ucrânia", disse.

Trump comentou ainda que a Rússia ocupou um "território muito importante", mas "vamos tentar recuperar parte desse território".

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Nandita Bose e Steve Holland em Washington)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump anuncia que EUA não irá impor tarifas sobre o ouro

Meloni expressa sua 'profunda preocupação' com plano de Israel para Gaza

Rune e Auger-Aliassime avançam às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Trump divide os moradores em uma típica cidadezinha americana

Explosão em mina de carvão nos EUA deixa feridos

Brasil se fortalece no cenário agropecuário global, diz secretário do Mapa

Adidas pede desculpas por calçado que se apropria de design indígena mexicano

Trump confirma que Nvidia pagará aos EUA por suas vendas na China

Associação diz que PMs do DF aguardam julgamento do 8 de janeiro como 'gado à espera do abate'

Tarcísio sobre centro de SP: 'trocando a Cracolândia por inteligência artificial'

Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'