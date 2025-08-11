Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (11), que as negociações com a China estão indo "muito bem", horas antes de expirar a trégua tarifária entre as duas potências mundiais.

"Veremos o que acontece (...) A relação entre mim e o presidente Xi (Jinping) é muito boa", acrescentou Trump em uma coletiva de imprensa.

Pouco antes, a China anunciou que espera um resultado "positivo" para as negociações com Washington.

"Esperamos que os Estados Unidos colaborem com a China para respeitar o importante consenso obtido durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado (...) E se esforcem para conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jain, em um comunicado.

A China tem sido o principal alvo de Washington desde o primeiro mandato de Trump. Seu sucessor, o democrata Joe Biden, manteve a pressão e o republicano a reforçou desde que retornou ao poder, em janeiro.

Para combater o tráfico de fentanil, o magnata aplicou uma tarifa de 10%, além das já existentes antes de 1º de janeiro. Acrescentou, ainda, uma sobretaxa de 20% nas chamadas tarifas "recíprocas" no início de abril.

No entanto, diante das retaliações chinesas, as duas nações protagonizaram uma escalada que elevou as tarifas para 125% sobre os produtos americanos e 145% para os chineses, antes de concordarem, em maio, em Genebra, com um retorno a taxas de 10% para um e 30% para o outro.

Desde então, delegações de EUA e China se reuniram em Londres e em Estocolmo para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira em 12 de agosto.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse, após as conversas na Suécia, que Trump teria a "última palavra" sobre qualquer prorrogação da trégua tarifária.

Alguns funcionários de alto escalão americanos consideram isto possível.

A trégua deveria ser prorrogada "por mais 90 dias (...) essa é a minha impressão", declarou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, na semana passada na Fox Business.

