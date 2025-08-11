Topo

Notícias

Trump diz que espera cúpula "construtiva" com Putin

11/08/2025 15h27

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (11) que espera ter uma "conversa construtiva" com seu par russo, Vladimir Putin, em sua próxima cúpula no Alasca.

"Vou falar com Vladimir Putin e vou dizer: 'Você tem que pôr fim a esta guerra'", declarou Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca. "Eu gostaria de ver um cessar-fogo muito, muito em breve."

"Me pareceu muito respeitoso o fato de o presidente da Rússia vir ao nosso país, em vez de irmos ao país dele, ou até mesmo a um terceiro país (...) acho que teremos conversas construtivas", declarou.

"Acho que vai dar certo, mas pode dar errado", reconheceu o presidente americano, que prevê informar sobre a cúpula imediatamente aos líderes europeus e ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Me dou bem com Zelensky, mas discordo profundamente do que ele fez. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido", afirmou sobre a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022.

"A próxima reunião será com Zelensky e Putin, ou Zelensky e Putin comigo. Estarei lá se precisarem de mim, mas quero marcar um encontro entre os dois líderes", acrescentou.

Trump também expressou seu descontentamento com Zelensky por descartar concessões territoriais à Rússia.

"Me incomodou um pouco Zelensky dizer: 'Bem, tenho que obter a aprovação constitucional'. Ou seja, ele conseguiu aprovação para entrar em guerra e matar todo mundo, mas precisa de uma autorização para trocar território, porque vai haver troca de território", declarou.

aue-cl/des/erl/mel/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

É falso que o STF planeje bloquear o WhatsApp em 48 horas

SP registrou mais de 5 mil placas clonadas em junho e lacre precisa voltar, diz Nunes

Encontrados restos de pesquisador britânico desaparecido na Antártida há 66 anos

Trump diz que espera cúpula "construtiva" com Putin

Trump anuncia que EUA não irá impor tarifas sobre o ouro

Meloni expressa sua 'profunda preocupação' com plano de Israel para Gaza

Rune e Auger-Aliassime avançam às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Trump divide os moradores em uma típica cidadezinha americana

Explosão em mina de carvão nos EUA deixa feridos

Brasil se fortalece no cenário agropecuário global, diz secretário do Mapa

Adidas pede desculpas por calçado que se apropria de design indígena mexicano