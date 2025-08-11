Topo

Notícias

Trump diz que encontro com Putin será de "sensação" e que vai se esforçar para acabar com a guerra

11/08/2025 12h59

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que seu encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, no Alasca, será um "encontro de sensação" com o objetivo de pedir pelo fim da guerra na Ucrânia.

"Então, eu vou falar com Vladimir Putin e vou dizer a ele: 'você tem que acabar com essa guerra'", disse Trump a repórteres.

Trump também disse que um futuro encontro poderia incluir o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Nandita Bose em Washington)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

Alex Tibola, brasileiro que deu a volta ao mundo de moto, morre em colisão no Chile

Crystal Palace perde recurso e vai disputar a Liga Conferência

Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

Trump diz esperar uma cúpula 'construtiva' com Putin

Moraes rechaça pressões, destaca Judiciário independente e diz que País deu basta ao golpismo

Morre Kunishige Kamamoto, considerado o melhor atacante do futebol japonês

Trump diz que encontro com Putin será de "sensação" e que vai se esforçar para acabar com a guerra

ESPECIAL-Esforços do setor de aviação por combustível "verde" esbarram em atrasos

Polícia Civil abre apuração contra Bolsonaro por vincular Lula a regime de ex-ditador da Síria