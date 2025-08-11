Topo

Notícias

Trump diz esperar uma cúpula 'construtiva' com Putin

11/08/2025 13h06

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que espera ter uma "conversa construtiva" com seu contraparte russo, Vladimir Putin, na cúpula entre os dois mandatários, esta semana, no Alasca.

"Vou falar com Vladimir Putin e direi a ele: 'Você tem que pôr fim a esta guerra'", declarou Trump durante entrevista coletiva na Casa Branca.

Trump também expressou seu descontentamento com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por descartar fazer concessões territoriais à Rússia.

aue-cl/des/erl/val/mvv/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

Alex Tibola, brasileiro que deu a volta ao mundo de moto, morre em colisão no Chile

Crystal Palace perde recurso e vai disputar a Liga Conferência

Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

Trump diz esperar uma cúpula 'construtiva' com Putin

Moraes rechaça pressões, destaca Judiciário independente e diz que País deu basta ao golpismo

Morre Kunishige Kamamoto, considerado o melhor atacante do futebol japonês

Trump diz que encontro com Putin será de "sensação" e que vai se esforçar para acabar com a guerra

ESPECIAL-Esforços do setor de aviação por combustível "verde" esbarram em atrasos

Polícia Civil abre apuração contra Bolsonaro por vincular Lula a regime de ex-ditador da Síria