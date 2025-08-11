Topo

Trump confirma que Nvidia pagará aos EUA por suas vendas na China

11/08/2025 14h58

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, nesta segunda-feira (11), as informações de que gigante dos semicondutores Nvidia pagará aos Estados Unidos por suas vendas de determinados chips de inteligência artificial (IA) na China.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump argumentou que os chips H20 que a empresa venderá na China são "obsoletos", apesar de terem sido recentemente alvo de restrições às suas exportações.

Trump indicou que, para reverter estas limitações, concordou com a Nvidia no pagamento de 15%, sem especificar se seria uma porcentagem sobre o faturamento ou sobre o lucro das vendas.

"Se eu fizer isso, quero que nos pague alguma coisa como país, porque estou dando uma autorização. Apenas liberei para o H20", afirmou.

No domingo, a imprensa noticiou que a Nvidia e a Advanced Micro Devices concordaram em pagar ao governo dos Estados Unidos 15% de sua receita procedente das vendas de chips de Inteligência Artificial (IA) à China.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, se reuniu na quarta-feira com o presidente americano, em Washington, e os dois concordaram em que a empresa repassaria parte de sua receita ao governo federal, um acordo inédito no mercado internacional de tecnologia, segundo noticiaram o Financial Times, a Bloomberg e o New York Times.

Os investidores acreditam que a IA transformará a economia global e a Nvidia, líder mundial na fabricação de chips essenciais para o setor, se tornou, em julho, a primeira empresa a atingir 4 trilhões de dólares (21,7 trilhões de reais) em valor de mercado. 

A empresa, com sede na Califórnia, está envolvida em tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que competem pelo domínio na produção dos chips que impulsionam a IA.

O governo dos Estados Unidos alega razões de segurança nacional para restringir os semicondutores que a Nvidia pode exportar para a China.

