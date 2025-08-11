Trump diz que assumirá controle da polícia de Washington, D.C. e enviará Guarda Nacional

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que está colocando o departamento de polícia de Washington sob controle federal e ordenando que a Guarda Nacional seja enviada para a capital a fim de combater o que ele disse ser uma onda de ilegalidade.

"Estou enviando a Guarda Nacional para ajudar a restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública em Washington, D.C.", disse Trump a repórteres na Casa Branca, ladeado por autoridades do governo, incluindo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e a procuradora-geral, Pam Bondi.

"Nossa capital tem sido dominada por gangues violentas e criminosos sanguinários."

O anúncio de Trump é seu mais recente esforço para atingir cidades democratas, exercendo o poder Executivo sobre assuntos tradicionalmente locais. Ele tem rejeitado as críticas de que está fabricando uma crise para justificar a expansão da autoridade presidencial.

Centenas de policiais e agentes de mais de uma dúzia de agências federais já se espalharam pela cidade nos últimos dias.

A prefeita democrata de Washington, Muriel Bowser, rebateu as afirmações de Trump, dizendo que a cidade "não está sofrendo um salto de crimes" e destacando que os crimes violentos atingiram seu nível mais baixo em mais de três décadas no ano passado.

O crime violento caiu 26% nos primeiros sete meses de 2025, depois de cair 35% em 2024, e o crime geral caiu 7%, de acordo com o departamento de polícia da cidade.

Mas a violência com armas continua sendo um problema. Em 2023, Washington teve a terceira maior taxa de homicídios por arma de fogo entre as cidades dos EUA com população acima de 500.000 habitantes, de acordo com o grupo de defesa do controle de armas Everytown for Gun Safety.

O envio de tropas da Guarda Nacional é uma tática que o presidente republicano usou em Los Angeles, onde enviou 5.000 soldados em junho em resposta aos protestos contra as batidas de imigração de seu governo.

Autoridades estaduais e locais se opuseram à decisão de Trump, considerando-a desnecessária e inflamatória.

O presidente tem ampla autoridade sobre os 2.700 membros da Guarda Nacional de Washington, diferentemente dos Estados, onde os governadores normalmente têm o poder de ativar as tropas.

As tropas da Guarda Nacional foram enviadas a Washington muitas vezes, inclusive em resposta ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por uma multidão de apoiadores de Trump.

Durante seu primeiro mandato, Trump enviou a Guarda Nacional para Washington em 2020 para ajudar a reprimir manifestações em sua maioria pacíficas durante protestos nacionais contra a brutalidade policial após o assassinato de George Floyd.

(Reportagem de Jarrett Renshaw e Nandita Bose em Washington)