Trump assina decreto que estende prazo para tarifas sobre a China em 90 dias

11/08/2025 16h06

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira um decreto que prorroga por mais 90 dias a pausa nas altas tarifas impostas pelos EUA às importações chinesas, informou uma autoridade da Casa Branca.

Uma trégua tarifária entre Pequim e Washington estava programada para expirar em 12 de agosto, mas o governo Trump deu a entender que o prazo poderia ser prorrogado.

Reportagem de Andrea Shalal)

