Topo

Notícias

Trump anuncia que EUA não irá impor tarifas sobre o ouro

11/08/2025 15h20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que não adotará tarifas adicionais sobre as importações de ouro, depois que um documento oficial espalhou confusão, fazendo com que o preço do metal disparasse. 

"O ouro não estará sujeito a tarifas!", declarou Trump em sua plataforma, Truth Social, sem dar detalhes. 

Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras. 

bys/des/erl/mel/dd/mvv 

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Encontrados restos de pesquisador britânico desaparecido na Antártida há 66 anos

Trump diz que espera cúpula "construtiva" com Putin

Trump anuncia que EUA não irá impor tarifas sobre o ouro

Meloni expressa sua 'profunda preocupação' com plano de Israel para Gaza

Rune e Auger-Aliassime avançam às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Trump divide os moradores em uma típica cidadezinha americana

Explosão em mina de carvão nos EUA deixa feridos

Brasil se fortalece no cenário agropecuário global, diz secretário do Mapa

Adidas pede desculpas por calçado que se apropria de design indígena mexicano

Trump confirma que Nvidia pagará aos EUA por suas vendas na China

Associação diz que PMs do DF aguardam julgamento do 8 de janeiro como 'gado à espera do abate'