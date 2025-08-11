Tribunal ordena captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Délhi

Topo

11/08/2025 06h19

A Suprema Corte da Índia ordenou nesta segunda-feira (11) a captura de dezenas de milhares de cães de rua na capital do país, após um aumento dos ataques de animais.

Pelo menos 60.000 cães vivem nas ruas de Délhi, segundo um censo de 2012, o dado mais recente disponível.

O tribunal solicitou às autoridades da cidade que criem abrigos para cães em um prazo de oito semanas e que mantenham registros diários dos animais capturados.

"O importante, e sem o qual todo o esforço seria inútil, é que nenhum cão de rua deve ser liberado", indicou o tribunal.

A decisão deve ser aplicada em Délhi e seus subúrbios, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. 

A Índia tem milhões de cães de rua e os ataques fatais são frequentes, em particular contra crianças e idosos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Índia registra mais de um terço das mortes por raiva no mundo, um problema agravado pela falta de programas de esterilização e pelas restrições legais para a eliminação de cães.

str-sai/pjm/pc/zm/fp

© Agence France-Presse

