Topo

Notícias

Transição ecológica: Cáritas propõe protagonismo de povos tradicionais

11/08/2025 15h31

A menos de três meses da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), a Cáritas Brasileira divulgou nesta segunda-feira (11) um documento que reúne propostas para uma transição ecológica pautada por justiça climática e protagonismo das comunidades tradicionais.

Com o título Documento de Posições da Cáritas Brasileira para a COP30: Por uma transição justa, inclusiva, popular e democrática, o texto sistematiza iniciativas de enfrentamento aos principais desafios relacionados à crise climática, em defesa da vida e da construção de alternativas sustentáveis.

Notícias relacionadas:

De acordo com a diretora-executiva da Cáritas Brasileira, o documento é reflexo de um trabalho de fortalecimento e promoção de iniciativas pela transição ecológica justa no Brasil, que já é desenvolvido pelo organismo humanitário.

"A Cáritas Brasileira acredita que, para construir uma sociedade do bem viver, nós precisamos ter uma forte relação de sustentabilidade com o meio ambiente e todos os seres vivos", reforça.

O documento reúne propostas em sete eixos temáticos:

  • financiamento;
  • perdas e danos;
  • refúgio climático para atingidos pela crise;
  • iniciativas de tecnologias sociais;
  • agroecologia e segurança alimentar;
  • mitigação e direitos humanos e ambientais;
  • e transição energética.

Estão incluídas soluções internacionais, como o reconhecimento da dívida ecológica histórica dos países do Norte Global e mais desenvolvidos para com o Sul Global, e nacionais, como mais atuação do governo brasileiro para garantir estratégias de financiamento climático viáveis e com acesso direto aos recursos por parte de comunidades e organizações locais.

Também é proposta a integração das ações de mitigação das emissões, apresentada na forma de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC na sigla em inglês) às agendas de direitos humanos e ambiental.

Outra sugestão é o reconhecimento da agroecologia como estratégia de garantir sustentabilidade alimentar e a instituição de consulta às comunidades tradicionais sobre iniciativas que afetam seus territórios.

De acordo com a Caritas Brasileira, que tem origem na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e reúne 198 entidades em todo o país, a proposta será levada aos diversos ambientes de negociação da COP30. O objetivo é garantir que as demandas resultantes da escuta e das experiências da rede em todo o país cheguem aos tomadores de decisões.

"Essas demandas são urgentes, porque dizem respeito a demandas reais de povos originários, comunidades tradicionais, comunidades rurais, urbanas e periféricas, que no final são os mais atingidos pela emergência climática e são os que menos contribuem para ela", destaca Lucas D'Avila, assessor nacional da Cáritas Brasileira.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias

Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

Após fome, Gaza ainda pode ser palco de síndrome de realimentação

MP pede abertura de inquérito contra Bolsonaro por associar Lula a ditador

Trump prolonga trégua tarifária com China em 90 dias

UE condena morte de jornalistas em ataque israelense em Gaza

Centenas de pessoas são deslocadas na Turquia enquanto autoridades combatem incêndios florestais

Ipsos-Ipec: maioria discorda de que Lula fez tudo o que podia para evitar tarifaço

Paramilitares matam 40 pessoas em campo de refugiados no Sudão

Integrantes de quadrilha que vendia pornografia infantil são presos em SP